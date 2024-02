Matteo Renzi è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffanin nel corso della puntata del 3 febbraio. A Verissimo il politico ha presentato il suo nuovo libro Palla al centro, la politica al tempo delle influencer, raccontando la sua opinione sul mondo digitale e sulla sua influenza nella sfera governativa. In particolare l’ex premier ha citato Chiara Ferragni, ricordando un episodio del passato che li ha visti coinvolti.

Matteo Renzi non si è lasciato sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina all’imprenditrice digitale, che aveva condiviso una foto del politico qualche tempo fa.

Chiara Ferragni, Matteo Renzi le risponde da Verissimo

Chiara Ferragni è ultimamente al centro delle pagine dei giornali per i suoi guai giudiziari. Infatti l’imprenditrice digitale è stata multata dall’Antitrust per la promozione dell’edizione speciale del pandoro Balocco, risalente al dicembre 2022. In seguito, però, l’influencer è finita nel registro degli indagati anche per truffa, sempre per gli stessi post promozionali. Anche la bambola con le sue fattezze e le uova di Pasqua firmate da lei, sono finite sotto la lente d’ingrandimento e il clamore generato da tutta questa storia non sembra ancora sgonfiarsi.

Nella puntata del 3 febbraio di Verissimo, anche Matteo Renzi ha citato l’influencer togliendosi un sassolino nella scarpa, risalente a qualche anno fa. Il politico ha raccontato che Chiara Ferragni aveva condiviso, in passato, una sua foto collegata a una didascalia molto esplicita: “Tutti i politici fanno schifo”. Desideroso d’aprire un dialogo su questo suo messaggio social, degradante per tutta la categoria, Matteo Renzi scrisse all’influencer per aprire un confronto. Ma Chiara Ferragni non gli rispose: “Il mio telefonino cominciò a squillare con tutti i messaggini ‘Ma cosa hai fatto’. E io non lo sapevo, non sapevo che cosa avessi fatto. In realtà proprio Chiara Ferragni aveva pubblicato una storia sul suo Instagram con la mia faccia con scritto ‘Politici fate schifo’. So di non essere bellissimo, però, non mi aspettavo questo attacco. In realtà era un attacco che Chiara Ferragni aveva fatto a tutta la classe politica, scegliendo me come simbolo e quella cosa mi fece riflettere. Io mandai un sms a Chiara, che non mi ha mai risposto”.

Matteo Renzi risponde, implicitamente, all’imprenditrice digitale attraverso il suo libro: “Gli influencer forse devono imparare a rispettare un po’ di più la politica perché non è vero che tutti i politici fanno schifo. Ci sono i politici bravi e quello meno bravi”.

Matteo Renzi cita il famoso pandoro

Matteo Renzi, ospite da Silvia Toffanin, ha presentato il suo nuovo libro, dove approfondisce il cambiamento subito dalla politica con l’avvento degli influencer. L’ex premier ha spiegato chiaramente qual è la sua opinione a riguardo: “Talvolta gli influencer vogliono fare politica e talvolta ci sono dei politici che anziché risolvere dei problemi amano apparire, farsi mettere i post e basta. Allora ho fatto una riflessione in questo libro”.

Matteo Renzi, però, ha sottolineato che non intende attaccare Chiara Ferragni, in questo momento complicato: “Io oggi però non faccio polemica contro Chiara Ferragni perché penso che si debba rispettare e non essere ipocriti: quelli che la osannavano fino due anni fa ora la attaccano”. Infine il politico ha citato il celebre caso Pandoro: “Tutti parlano di pandori e io parlo di anoressia e bulimia”.