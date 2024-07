Pierpaolo Spollon, perché ha deciso di non recitare più e fino a quando

Arriva un momento in cui si sente il bisogno di fermarsi: lo sa bene Pierpaolo Spollon, che dopo gli ultimi anni di intenso lavoro, durante i quali è passato da un ruolo all’altro, ha deciso di dire momentaneamente addio alla recitazione. L’amatissimo volto di Doc – Nelle tue mani e Blanca ha annunciato il ritiro dalle scene per dedicarsi al suo progetto più importante, la sua famiglia.

Pierpaolo Spollon, i motivi dietro al suo arrivederci alla recitazione

Un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito i fan di Pierpaolo Spollon: l’attore, amatissimo protagonista di Doc – Nelle tue mani, dopo essere passato da un progetto all’altro negli ultimi anni, tra cinema, tv e teatro, ha deciso di dire stop per un po’ di tempo al mondo dello spettacolo.

Lo ha spiegato con un sorriso all’Ansa l’attore, fra i protagonisti degli incontri alla 23esima edizione del Libro possibile, il festival sostenuto da Pirelli tenutosi a Polignano a Mare e dove ha presentato il suo primo romanzo, Tutto non benissimo. “Ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. Perché corriamo, corriamo, corriamo ma dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia“, ha dichiarato.

Dopo essere stato Emiliano in Che Dio ci aiuti, il dottor Riccardo Bonvegna in Doc – Nelle tue mani, Nanni in Blanca, Filippo in Odio il Natale 2, solo per citare alcuni dei suoi ruoli più noti, per l’attore padovano è arrivato il momento di prendersi del tempo per sé e per le persone più importanti per lui, la compagna Angela e i loro bambini.

Ma niente paura per gli ammiratori di Spollon: entro la fine del 2024 o inizio 2025, uscirà su Prime Video un drama action internazionale, di cui fa parte insieme a Maria Chiara Giannetta, già sua collega in Blanca: si tratta di Costiera, serie ambientata a Positano, nel quale ci sarà anche Jesse Williams, volto noto di Grey’s Anatomy. “È stata un’esperienza meravigliosa”, ha detto lui a proposito, “vedere come tra gli attori americani, francesi e noi italiani ci fosse una grande vicinanza, è stato fortificante”.

Spollon, la sua famiglia (sempre tenuta lontana dai riflettori)

L’attore, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, ha ammesso solo recentemente di avere due figli. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”, ha raccontato Spollon in una intervista a La Repubblica.

L’attore padovano ha inoltre precisato a proposito della sua paternità: “I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso”. È legato da tempo a una ragazza di nome Angela, conosciuta durante l’adolescenza, che non avrebbe nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, e che ha protetto a tutti i costi da gossip e pettegolezzi.