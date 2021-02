Paola Barale, space buns e sopracciglia glitterate su Instagram lascia senza fiato

editato in: da

Space buns e sopracciglia glitterate: Paola Barale lascia senza fiato su Instagram svelando un nuovo look. La conduttrice ancora una volta è riuscita a stupire i suoi fan, svelando una trasformazione che ha riscosso moltissimi consensi. A 53 anni, Paola non ha perso la voglia di sperimentare con il look e di mostrarsi sempre diversa di fronte alla telecamera.

L’ultimo cambiamento è davvero sorprendente: la Barale sfoggia gli space buns, ossia il doppio chignon che piace tanto alle celebrity e che le regala un’aria sbarazzina. A stupire maggiormente però sono le sopracciglia ricoperte di glitter rossi, davvero strepitose! Archiviata la lunga love story con Raz Degan, Paola è tornata a sorridere e a concentrarsi su se stessa.

L’amore con il modello e regista è terminato oltre cinque anni fa e da allora la Barale è single. “La mia condizione non implica il non amare – aveva raccontato al settimanale Oggi -. Io sono perennemente innamorata. Della vita, del lavoro, dei miei amici. E degli uomini, sì. Ma a distanza. Vede, l’età è un valore che regala la consapevolezza. Io oggi so chi sono, quello che voglio e quello che non mi piace. Vivo molto serenamente e credo nell’amore. Certo, non immaginavo di arrivare single alla mia età: sono stata in coppia dai 16 ai 48 anni, i miei genitori sono legati da 60. Quello per me era l’esempio. Ma mi sento felice della mia vita. Sono una donna libera, indipendente”.

Classe 1967, Paola Barale è uno dei volti più amati della tv. Era il 1986 quando venne ospitata per la prima volta a Domenica In per via della sua somiglianza con Madonna. Poco dopo sarebbe arrivata la Tv delle Ragazze e in seguito un successo travolgente. Due i grandi amori della sua vita: Gianni Sperti, sposato nel 1998, e Raz Degan, con cui ha vissuto un’intensa storia durata dal 2002 al 2015. Un addio doloroso che oggi, finalmente, Paola sembra aver superato. “Quando mi colpisce una persona alla quale ho voluto molto bene, faccio fatica a recuperarla – ha spiegato -. Preferisco chiudere, difficilmente do una seconda chance. Quando la lealtà manca, è inutile andare avanti. Pensare comunque alle cose passate fa rimanere indietro. A me piace stare nel presente e, pur avendo degli obiettivi, mi godo quello che ho. Questo significa vivere nell’amore”.