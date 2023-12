Per i Ferragnez questo Natale sarà certamente indimenticabile. E sì, probabilmente anche per noi, letteralmente invasi dal Caso Balocco e da tutti i suoi risvolti.

Come la prima tessera del domino cade e trascina con sé tutte le altre disposte in fila, così per Chiara Ferragni il pandoro della discordia ha dato il via a un susseguirsi di eventi che ne hanno intaccato quell’immagine di perfezione che finora aveva costruito, mattone su mattone, con intelligenza e furbizia ma anche fatica.

Fedez si è esposto personalmente per difendere la moglie, la categoria degli influencer e anche per sfogarsi contro i politici che non fanno seguire alle parole i fatti (su tutti la Meloni). Eppure sembra che il rapper non sia esattamente dalla parte della consorte: nuovi retroscena raccontano tutta un’altra storia.

Fedez furioso con Chiara Ferragni per il caso Balocco

Ad allietare questo sabato con qualche nuovo retroscena mai riportato dai giornali nei giorni scorsi ci ha pensato l’autrice Guia Soncini in un articolo pubblicato su Linkiesta, nel quale sviscera con proverbiale sarcasmo il caso Balocco punto per punto. O meglio, gli effetti che ha avuto sulla serenità famigliare tanto sfoggiata da Chiara Ferragni e Fedez sui loro profili social, parte fondamentale dell’immagine che l’influencer ha costruito di sé negli anni diventando una delle donne più popolari e influenti del Pianeta.

“Natale è difficile per tutti, tra parenti acquisiti insopportabili e dubbi sul menu (in casa Ferragni suppongo verrà per quest’anno accantonata la domanda ‘pandoro o panettone?’) – si legge nell’articolo -. L’atmosfera coniugale, nella casa delle pandorità, quest’anno ha iniziato a essere malmostosa ben prima di cominciare ad apparecchiare o a controllare d’aver fatto tutti i regali. Il malumore sarebbe nato per colpa dell’Antitrust, giacché pare sia dalla loro decisione che il marito della Ferragni ha appreso le cifre dell’affaire pandoro, ignaro fino a quel momento che la moglie avesse incassato un milione a fronte d’una donazione (fatta da Balocco) di cinquantamila micragnosi euro”.

Un ritratto ben diverso rispetto a quello proposto dallo stesso Fedez nelle ormai celebri storie di Instagram in cui ha difeso la moglie e sé stesso, ricordando tutte le opere di beneficenza di cui si sono resi protagonisti nel tempo, e in cui ha anche attaccato senza mezzi termini il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i politici che parlano senza far mai seguire i fatti alle parole. “Dicono che sia stato il marito a costringere (o almeno convincere) la Ferragni a fare una donazione finalmente munifica, e ad assumere un consulente che le facesse fare il discorso contrito – continua la Soncini -. Dicono che a mediare i malumori coniugali sia il padre del marito. Dicono anche che, in occasione della faccenda pandorica, il marito abbia tentato il colpaccio”.

Fedez vuole licenziare il manager di Chiara Ferragni

Nuove indiscrezioni che arrivano a un soffio dalla Vigilia di Natale che, presumibilmente, i Ferragnez preferiranno trascorrere in silenzio stampa come sta accadendo ormai da cinque giorni a questa parte. L’articolo, però, aggiunge un altro dettaglio piuttosto significativo che ha a che vedere con una “antipatia” sbocciata molti anni or sono tra Fedez e Fabio Maria D’Amato, il manager nonché uomo di fiducia della Ferragni.

“Il marito ferragnico avrebbe mirato anche lui al bersaglio grosso: il licenziamento del principale esponente dello schieramento ferragnico, il collaboratore cui Chiara più s’affida, con cui il marito da sempre non va d’accordo e che questa volta, combinando questo pasticcio, gli ha offerto un’occasione se non d’oro almeno di zucchero a velo. Ora tu questo lo cacci, avrebbe detto il marito, e la moglie avrebbe pure eseguito”, si legge ma sembra che al momento l’influencer non abbia alcuna intenzione di “eseguire” quanto chiesto dal marito.