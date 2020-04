Maurizio Costanzo torna in Rai: arriva lo show Album di famiglia

editato in: da

Maurizio Costanzo torna in Rai con lo show Album di famiglia. Il giornalista sarà il nuovo volto del pomeriggio di Rai Due nel week end. Da maggio infatti condurrà un nuovissimo programma dedicato proprio alla storia dell’azienda di viale Mazzini. Ad accompagnarlo in quest’avventura ci sarà Umberto Broccoli de I Fatti Vostri.

La trasmissione andrà in onda ogni sabato a partire dalle 14 e svelerà i segreti delle trasmissioni tv più famose e amate dal pubblico. Verranno mostrati video di repertorio, testimonianze e contenuti inediti. Il programma arriva dopo il successo de Il grande varietà, show di Costanzo in onda nel 2019 su Rai Uno. Da tempo il marito di Maria De Filippi si divide fra Rai e Mediaset con trasmissioni divenute dei cult.

Per ora l’edizione 2020 del format L’intervista è stata bloccata, ma il programma potrebbe riprendere presto. Niente da fare invece per il Maurizio Costanzo Show che probabilmente tornerà il prossimo anno. A bloccare tutto è stato lo stesso conduttore che ha preferito rimandare la messa in onda del programma, come ha confessato a Sorrisi e Canzoni Tv. “In 38 anni ho condotto più di 4.500 puntate del “Costanzo Show” – ha svelato -. Sempre con il pubblico in sala. Piuttosto che rinunciare al pubblico, rinuncio allo show. Almeno finché questa terribile situazione non si normalizza”.

“Date queste condizioni, ne ho approfittato per proporre un paio di nuove puntate del mio programma “L’intervista” – ha spiegato -. Lì la formula è diversa, si tratta di un lungo incontro “uno contro uno” tra me e l’intervistato. Siamo partiti con il principe Emanuele Filiberto di Savoia ed Elena Santarelli. Un’intervista molto commovente, dove lei parla della sua battaglia per il figlio malato di tumore. Una battaglia per ora vinta, per fortuna”.

Volto amatissimo dai telespettatori e giornalista instancabile, a 81 anni Costanzo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Lo stesso si può dire di Maria De Filippi che, dopo un breve stop di Uomini e Donne, tornerà presto con la formula classica dello show. La conduttrice, reduce dal successo di Amici 2020, uno dei pochi programmi di intrattenimento che hanno continuato ad andare in onda in queste settimane, sarà presto al timone di Amici Speciali. La redazione, tramite Raffaella Mennoia, ha confermato anche il ritorno di Temptation Island, il format condotto da Filippo Bisciglia.