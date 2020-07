Chi è Martina, la figlia (bellissima) di Nek

editato in: da

Martina è la figlia, bellissima, di Nek. La giovane, nata da una precedente relazione di Patrizia Vacondio, moglie del cantante, è cresciuta insieme a lui. Martina e Nek sono legatissimi, tanto che l’artista ha sempre difeso la sua privacy, tenendola lontana dai riflettori. Ha fatto però un’eccezione alla regola in occasione della seconda laurea della ragazza, condividendo su Instagram uno scatto in cui svela tutto il suo orgoglio.

“Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode – ha scritto Filippo Neviani, postando uno scatto in cui Martina sorride, subito dopo aver discusso la tesi di laurea -. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai”.

Parole dolcissime che sono state accolte con affetto anche dai fan del cantante. L’ex direttore artistico di Amici è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, grande amore della sua vita da cui ha avuto la figlia Beatrice, che ha nove anni. Quando la donna è entrata nella sua esistenza era già mamma di Martina che all’epoca aveva circa un anno. La ragazza è quindi cresciuta con il cantante e i due hanno creato, nel corso del tempo, un legame davvero speciale. Non a caso Martina ha scelto di utilizzare anche il cognome di Filippo, ossia Neviani. “È una cosa che gli dovevo”, ha spiegato tempo fa.

“Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi – ha raccontato Nek, fiero di Martina -. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito”. A distanza di anni, d’altronde, il cantante è ancora innamoratissimo della sua Patrizia. “Il giorno in cui la vita prese meglio la mira – ha svelato a Vanity Fair – ero nel parcheggio di un pub con un mio amico. I fari della macchina hanno illuminato un paio di gambe, e salendo c’erano questi occhi scuri. Già la conoscevo di vista. Che sbandata”.