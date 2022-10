Madonna provoca (o no) su TikTok. E i fan commentano ancora il suo look

Che sia il look, o il messaggio, una cosa è certa: ogni cosa che fa Madonna crea scalpore. Come l’ultimo video che la pop star ha condiviso sul suo account TikTok che non si è capito se voglia essere un messaggio o una (l’ennesima) provocazione. E a far parlare non è stato solamente il contento che ha voluto trasmettere. Ma anche il look che Madonna ha cambiato di recente. Con qualche accenno a un suo iconico outfit del passato.

Madonna, provoca (o forse no): l’ultimo video su TikTok

Da quando è diventata una star Madonna ha fatto della sua arte anche un mezzo di provocazione. Se si va con la mente al suo passato si possono ricordare i video che hanno creato scandalo, i look iconici e provocanti, i messaggi che ha lanciato. Una diva non solo nel saper anticipare i tempi, ma anche nel creare scalpore. Quindi non stupisce che il suo ultimo video pubblicato sul suo account di TikTok abbia lo stesso tenore: Madonna ha sempre dimostrato di essere una donna libera. Libera da etichette, ma anche di sperimentare e di farlo quando ne ha avuto più voglia: una trasformista nella moda e nella vita. E se i suoi amori più celebri sono al fianco di uomini non si è mai potuta mettere un’etichetta sopra Madonna che a volte si è lasciata andare a baci anche con donne famose.

E nell’ultimo video pubblicato su TikTok ha trasmesso un messaggio sibillino, o no: dipende da come lo si legge. Nel breve frame la si vede con un paio di slip fucsia in mano intenta a lanciarli in un cestino. La scritta spiega: “Se lo manco sono gay”. Madonna non riesce a fare centro e la domanda che si sono fatti in molti è: quello della pop star è un coming out? Qualunque sia la risposta, Madonna non ha bisogno di risposte.

Madonna, il nuovo look e i commenti dei fan

Ma un altro aspetto non è sfuggito ai fan: Madonna nel video sfoggia un look che ha fatto parlare di sé. Capelli fucsia, in perfetto pendant con gli slip, la popstar ha le sopracciglia schiarite come gli ultimi dettami della moda richiedono. Inoltre sfoggia un outfit che – per i fan della moda – fa correre subito la memoria all’iconico bustino indossato durante il Blonde Ambition Tour. Il risultato è Madonna che cita se stessa: vestita di bianco con pantaloni della tuta e maglietta del medesimo colore, con sopra un bustino che mette in evidenza il seno.

I commenti dei fan, però, non sono tutti di tenore positivo. Da chi afferma di non averla riconosciuta a chi fa paragoni con altri personaggi del mondo dello spettacolo. Ma non mancano anche quelli che cercano di capire se quella della pop star sia stata una nuova provocazione o l’ammissione di una preferenza sessuale.

Ma forse non serve una risposta, perché fa parte di Madonna creare scalpore o dare vita a discussioni. Era accaduto anche con un precedente video su TikTok in cui il suo aspetto aveva suscitato molti commenti perché sembrava il risultato di un eccesso di ritocchi. Del resto una cosa è certa: sin dagli esordi Madonna è stata provocatoria e all’avanguardia e così, che piaccia o no, continua a essere.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.