Montalbano, incidente per Luca Zingaretti: cosa è successo e come sta

editato in: da

Luca Zingaretti, volto del famosissimo Commissario Montalbano, è stato vittima di un lieve incidente stradale a Roma. L’attore è stato investito da un’auto nella centrale via Cola di Rienzo nel quartiere Prati.

Zingaretti è stato catapultato a terra dopo l’impatto, con il suo scooter scooter Kimko People che ha subito gravi danni. L’attore, in discrete condizioni, non è stato portato neanche portato in ospedale, tanto che è rientrato presso la sua abitazione in taxi.

Infatti ha postato sul suo profilo Instagram un video per tranquillizzare amici e followers delle sue condizioni di salute: dopo l’incidente, anche se “bruttacchiolo” – come l’ha definito lui stesso – non ha avuto grandi conseguenze. Zingaretti sta bene e ha approfittato per ringraziare i fan del pensiero e ha colto l’occasione per augurare un buon 2020 a tutti.

È stato lo stesso Zingaretti a chiamare per telefono i Vigili Urbani per la constatazione di quanto accaduto. Il guidatore, un uomo di 61 anni, ha prestato immediatamente soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare.

Dopo un esordio come calciatore, Zingaretti scopre la passione per la recitazione, e agli inizi degli anni ’80 debutta in teatro. L’esordio sul grande schermo avviene nel 1987, con “Gli occhiali d’oro”, seguito dal film “Il branco” nel 1994.

Dopo esser stato il boss mafioso Pietro Favignana in La Piovra 8, nel 1999 appare nel primo episodio dedicato alle indagini del commissario Montalbano (Il ladro di merendine), il cui riscontro positivo da parte del grande pubblico televisivo è tale da aumentare ulteriormente le vendite dei romanzi di Andrea Camilleri e da protrarre la produzione delle relative trasposizioni per i dieci anni successivi.

Riconosciuto ormai a tutti gli effetti come uno dei migliori attori italiani del panorama contemporaneo, gli vengono proposti sempre più ruoli anche per il cinema. La sua poliedricità e versatilità gli hanno permesso negli anni di interpretare i ruoli più disparati in tantissime produzioni.

Luca Zingaretti è sposato dal 2012 con l’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set del film per la tv Cefalonia. La coppia ha due figlie, Emma, nata nel 2011, e Bianca nata nel 2015.

Video tratto dal profilo Instagram di Luca Zingaretti