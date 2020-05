Live, Ciavarro incontra Clizia. La D’Urso li gela: “Sceneggiata, vi siete già visti”

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso va in scena l’incontro fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma la conduttrice si arrabbia dopo aver scoperto che i due innamorati si sono già visti. L’ultima puntata dello show domenicale è stata, come sempre, ricca di emozioni e momenti indimenticabili. Fra questi l’attesissimo abbraccio fra Clizia e Paolo che hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore.

La Incorvaia e Ciavarro infatti si sono innamorati nella casa del GF Vip di Signorini, ma la loro love story è stata interrotta a causa della squalifica dell’influencer. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è poi arrivato in finale, ma quando è uscito non ha potuto avere contatti con Clizia. L’ex di Francesco Sarcina infatti ha vissuto la quarantena in Sicilia, a casa dei genitori, insieme alla figlia Nina, mentre lui è rimasto a Roma con la madre.

L’incontro in diretta tv era molto atteso, ma Barbara D’Urso ha immediatamente gelato la coppia, affermando di aver scoperto di un servizio fotografico realizzato il giorno precedente. “Da quanto non vi vedete, dal 24 febbraio? – ha chiesto -. Ho voluto chiedervi conferma perché in camerino stasera mi è arrivata una notizia. Ho detto: “Non ci voglio credere”. La notizia è che voi vi siete già incontrati per fare un servizio fotografico per la cover di un famoso giornale”.

In imbarazzo, Paolo ha provato a negare, ma Clizia ha deciso di svelare tutto: “Lui ha fatto i 14 giorni di quarantena, che sono stati interminabili – ha raccontato -. Ha fatto il tampone ed era negativo. Poi ieri abbiamo fatto questo incontro, è vero. Siamo due giovani amanti, non ci vedevamo da tre mesi e abbiamo fatto questa trasgressione. Ti assicuro che le lacrime di Paolo sono vere”.

Barbara D’Urso però non ha nascosto la sua delusione: “Allora per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? – ha replicato -. Io non voglio prendere in giro il pubblico. Capisco che volevate sognare i vostri fan, ma io ci sono rimasta male. Sono dalla vostra parte, ma mostrare alla gente una cosa finta. Stiamo organizzando questa cosa da tempo, se avessi saputo che vi eravate già rivisti lo avremmo fatto in modo diverso”.

Eleonora Giorgi, che ha assistito all’incontro in collegamento, ha definito il tutto “meraviglioso”, ma la conduttrice ha chiosato: “Mi sarei emozionata di più. Così mi sono emozionata meno, ma penso che abbiamo comunque realizzato un sogno”.