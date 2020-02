Live, Nina Moric si scontra con la madre di Favoloso: “Foto false”

editato in: da

Il salotto televisivo di Live – Non è la D’Urso è stato ancora una volta teatro di un acceso scontro tra Nina Moric e Loredana Fiorentino, madre di Luigi Mario Favoloso, per cinque anni compagno di vita della modella croata.

La Fiorentino ha fatto la sua comparsa da una delle celebri sfere del programma e, inizialmente, ha ricevuto dalla ex moglie di Fabrizio Corona complimenti per il vestito che indossava. La Moric l’ha invitata a improvvisare una sfilata. Quando si sono trovate a poca distanza l’una dall’altra, è cominciato il contrasto.

Loredana Fiorentino si è infatti rifiutata di stringere la mano alla ex fidanzata del figlio, che ha parlato subito di mancanza di rispetto. Una volta tornata a sedersi nella sfera, la madre di Luigi Mario Favoloso ha introdotto l’argomento delle foto dei lividi che la Moric, nelle scorse settimane, ha mostrato su Instagram.

“Volevo chiederti, visto che hai allegato delle fotografie di violenze finte alla denuncia, come ti senti nei confronti di quelle donne che realmente vengono picchiate dai loro uomini?”: queste le parole della Fiorentino che, subito dopo averle pronunciate, ha ricevuto la risposta della Moric, la quale ha affermato ancora una volta che la foto del suo fianco pieno di lividi rappresenta effettivamente una prova di violenza da parte dell’ex.

La Fiorentino, dal canto suo, ha mostrato forte risentimento e ha accusato la Moric, che ha introdotto l’argomento dei rapporti con i servizi sociali e dell’allontanamento di Carlos, di non aver risposto alla sua domanda.

Nina Moric ha rincarato la dose parlando di sé come di una vittima delle violenze sia fisiche, sia psicologiche di Luigi Mario Favoloso. Per tutta risposta, la madre dell’imprenditore di Torre del Greco si è rivolta all’ex nuora con la frase “Sei vittima di te stessa”.

L’ha successivamente accusata di aver fatto passare per il frutto di percosse la foto del punto rotto di un lifting, invitandola a mostrare il lato del viso trattato durante l’intervento di chirurgia estetica. Dopo una parentesi dedicata al rapporto dell’ex modella con la chirurgia e la medicina estetica, la discussione si è nuovamente focalizzata sulle foto, con la Moric che ha affermato che Loredana Fiorentino non poteva sapere nulla in merito agli scatti da lei allegati nella denuncia. La modella croata, classe 1976, ha altresì dichiarato di averne resa pubblica solo una, ossia quella del fianco coperto di lividi.

Poco dopo, la D’Urso ha aperto un collegamento con Michele Favoloso, padre di Luigi. La Moric ha quindi fatto una rivelazione forte sulla vita privata dell’uomo, chiedendogli se fosse ancora ai domiciliari o se potesse andare in giro liberamente. Nel momento in cui lui ha risposto sottolineando di non ritenere l’argomento importante, la ex moglie di Corona ha replicato dicendo “No, no, è importante. Dobbiamo sapere da che famiglia proviene Favoloso”.

Michele Favoloso ha ribattuto subito invitando la modella croata, le foto dei cui lividi sono state sottoposte a una perizia medica e analizzate da diversi professionisti della chirurgia estetica, a pensare alla propria situazione.