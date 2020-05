Live, la D’Urso invita la Lecciso ma grazie a Onestini conquista anche la Spagna

editato in: da

Barbara D’Urso continua a tenere compagnia al pubblico con il suo programma della domenica sera: grazie al suo enorme successo Live – Non è la D’Urso infatti prosegue con i suoi appuntamenti, regalando una puntata ricca di interviste esclusive e confronti interessanti, come quello tra Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio e tra Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio.

La conduttrice per la serata ha scelto di indossare un tubino bianco, abbinato a un paio di orecchini e a un anello molto vistoso dello stesso colore del vestito e décolleté tono su tono. A completare il look della D’Urso un make up leggero, con un ombretto sui toni del borgogna e un rossetto nude, con i capelli leggermente tirati all’indietro e lasciati sciolti e mossi.

L’appuntamento di questa settimana di Live – Non è la D’Urso si è concentrato nuovamente, almeno nella sua prima parte, sull’attualità. Barbara D’Urso infatti sta continuando ad offrire un servizio utile al suo pubblico, e anche questa volta ha accolto nel suo studio personaggi di rilevanza nazionale, trattando temi importanti e molto delicati.

Durante la puntata la conduttrice ha fatto entrare le sue telecamere a casa di Sandra Milo, che dopo il malore a seguito dello sciopero della fame, si è ripresa perfettamente, mostrando di aver mangiato il suo piatto preferito, la pasta al pomodoro, cucinata amorevolmente dalla figlia.

Attesissimi nel frattempo Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio, che si confronteranno sull’ennesimo riavvicinamento della donna al compagno Al Bano. “Loredana Lecciso e io siamo di nuovo innamorati – aveva svelato il cantante pugliese qualche settimana fa -, la nostra storia è ricominciata e viviamo insieme a Cellino San Marco con i nostri figli”.

Un ricongiungimento che non avrebbe convinto del tutto Malgioglio, che proprio a Live – Non è la D’Urso, qualche tempo fa, in un video aveva pubblicamente espresso un giudizio severissimo sull’esplosione di popolarità di Loredana Lecciso, affermando: “Loredana, tu esisti grazie a me”.

Ma ad infiammare i social, sopratutto Twitter, sono i commenti dei fan spagnoli di Gianmarco Onestini che dovrà confrontarsi con Gennaro Lillio, dopo le frecciatine e le stoccate su Instagram.

Il fratello di Luca, infatti, dopo l’esperienza italiana al Grande Fratello 16, si è trasferito in Spagna dove ha partecipato alla versione spagnola del reality show, e dove aveva conosciuto Adara Molinero, della quale si era perdutamente innamorato.

Dopo mille incomprensioni i due erano andati a convivere, ma da lì a poco la loro relazione era naufragata. Così Onestini è rimasto nel cuore degli spagnoli: con questa mossa Barbara D’Urso, oltre ad aver conquistato l’Italia, è riuscita ad arrivare anche al pubblico della Spagna, che grazie a Gianmarco si sta appassionando al suo programma, tanto da decidere di seguirlo in diretta.