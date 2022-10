Laura Chiatti e Marco Bocci inseparabili, il weekend con i figli (che scaccia i pettegolezzi)

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie più belle dello spettacolo, ma molto spesso i rotocalchi rosa li vogliono in crisi. Nonostante l’attrice abbia confermato che in passato ci sono state delle turbolenze, i due sono inseparabili, e passano il loro tempo libero sempre insieme ai due figli. Nessuna separazione insomma, come tutte le coppie hanno avuto qualche momento difficile, ma che è stato superato. Nelle ultime storie Instagram, Marco e Laura sono più felici che mai, durante una giornata in un parco divertimenti con i piccoli Pablo e Enea.

Laura Chiatti e Marco Bocci coppia innamorata al parco divertimenti

Laurina è il dolce vezzeggiativo con il quale Marco Bocci chiama la sua Laura Chiatti. Negli ultimi video condivisi sui social dalla coppia, li vediamo più affiatati e felici che mai, mentre si godono una giornata di totale relax con i loro figli. Sempre impegnatissimi, lo scorso weekend hanno deciso di dedicarsi solo a Pablo e Enea, in un parco divertimenti nel quale anche loro sono tornati bambini.

Nei dolcissimi video sembrano una coppia di adolescenti, felici e rilassati, e scacciano via qualsiasi voce di crisi. Sì, perché, nonostante i due non si siano mai lasciati, il gossip li disegna spesso divisi, voci che puntualmente vengono smentite dalle immagini (tante) di famiglia che i due attori condividono sui social.

Nonostante la loro estrema riservatezza, infatti, Laura e Marco sono felici di postare foto e video della loro vita quotidiana, come una coppia “normale”, tra lavoro, impegni familiari e momenti romantici tutti per loro.

I due da pochi giorni sono anche diventati cittadini onorari di Magione, città natale della Chiatti, nata nella frazione di Villa, e luogo nel quale Laura e Marco si sono spesso prestati a eventi e opere di beneficienza. Una coppia d’oro, insomma, che ci fa ancora sognare come il primo giorno. Insieme dal 2014, sono convolati a nozze nel luglio dello stesso anno.

Le difficoltà di coppia tra Laura e Marco

Che tra i due ci siano stati dei momenti difficili, Laura non lo ha mai negato, ma nulla che abbia davvero messo in crisi il loro matrimonio, nonostante i rotocalchi rosa abbiano spesso parlato di separazione.

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa” ha raccontato nei mesi scorsi l’attrice al settimanale Chi, con la solita schiettezza che la contraddistingue. “Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci”.

Un resoconto limpido, che ci mostra un quadro di normalità, che colpisce molte coppie, ma che loro si sono impegnati ad aggiustare, riuscendoci con ottimi risultati.

L’attrice però non ha mai voluto dare seguito alle voci sul presunto tradimento del marito: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale” ha spiegato nella stessa intervista. “Confido nel rispetto umano e nella fiducia. Lo perdonerei. Odio l’ipocrisia, ma se dovessi scoprirlo attuerei la legge del taglione.”

