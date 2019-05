Kirk Douglas (102 anni) e Anne Buydens (100): l’amore che tutti sogniamo

editato in: da

Un amore lungo 64 anni, che fa sognare e che rende Kirk Douglas e Anne Buydens una delle coppie più belle di Hollywood. 102 anni lui, 100 lei (compiuti il 23 aprile 2019), Kirk e Anne si sono incontrati negli anni Cinquanta e da allora non si sono più lasciati.

Era il 1953 quando Douglas, all’apice della sua carriera, sex symbol e playboy, fu scelto come protagonista di Atto d’amore, pellicola girata in Francia. Sul set con lui c’erano alcune fra le attrici più belle dell’epoca, come Dany Robin e l’indimenticabile Brigitte Bardot, ma lui rimase affascinato da una sola donna: Anne.

All’epoca lei lavorava come addetta stampa e le affidarono Kirk. Il loro primo incontro fu decisamente frizzante, soprattutto perché l’attore di Hollywood, noto per saper sedurre qualsiasi donna, la invitò nella sua roulotte. Da subito le chiese se voleva uscire con lui, organizzando una cena in un ristorante francese di lusso. Ma Anne, capelli biondi e un caratterino tutto pepe, non si fece impressionare e, al contrario, rifiutò.

“No grazie, preferisco andare a casa a farmi due uova” rispose, lasciando a bocca aperta il povero Kirk, che diversi anni dopo raccontò di essere rimasto spiazzato dalla reazione di Anne, pensando: “Ma io sono una star del cinema!”.

Quel primo incontro fu decisivo e poco dopo Kirk decise che Anne Buydens sarebbe diventata la donna della sua vita. All’epoca l’attore era reduce dal divorzio da Diana Dill, attrice britannica sposata nel 1943, da cui ha avuto i figli Michael Douglas (legato anche lui da moltissimi anni a Catherine Zeta Jones) e Joel Douglas. Un anno dopo quell’episodio, Douglas chiese ad Anne di sposarlo, dando vita ad una delle storie d’amore più romantiche di sempre.

Un amore che – come ha raccontato lui stesso – ha resistito stoicamente di fronte a drammi e tradimenti. Nel libro Kirk and Anne: Letters of love, laughter, and a lifetime in Hollywood l’attore di Spartacus svela i segreti del suo matrimonio, fra aneddoti divertenti e grandi dolori.

Come la morte di Eric, il secondo figlio nato dalle loro nozze (Peter Vincent è il nome del primogenito), venuto a mancare a soli 46 anni a causa dell’abuso di stupefacenti. Ma anche i tradimenti che, come ha svelato la stessa Anne, non sono stati sopportati, ma semplicemente accettati.

“Da europea – ha svelato una volta -, ho capito che non era realistico aspettarsi la totale fedeltà in un matrimonio”. In mezzo tanta felicità, passione, risate e un amore che continua a far sognare perché imperfetto, perché totale, perché bellissimo.