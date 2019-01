Isola, Alessia Marcuzzi contro Taylor Mega: il video di Instagram la inchioda

editato in: da

L‘Isola dei Famosi è appena iniziata, ma. A scatenarle, finita sotto accusa per un video pubblicato su Instagram. Memore delle vicende dello scorso anno, in questa nuova edizione del reality Alessia Marcuzzi ha deciso disin dalla prima puntata, svelando retroscena e strategie dei concorrenti.

Sotto la lente d’ingrandimento è finita Taylor Mega. L’influencer avrebbe già deciso di abbandonare l’Honduras fra tre settimane. Ad inchiodarla un video pubblicato sulla sua pagina Instagram in cui si rivolge ai fan dicendo: “Tre settimane e poi torno. Andiamo a conquistare il mondo, non l’Italia”.

Di fronte alle sue parole, Alessia Marcuzzi ha chiesto qualche spiegazione. “Questo è il limite che mi sono data. Tre settimane è una vincita personale” ha tentato di spiegare Taylor, facendo infuriare la padrona di casa. “No, questo non esiste – ha detto la conduttrice -. O decidi di partecipare e fare l’Isola oppure non ci interessa di avere uno che si prefigge una data. Ma che modo di fare è? Che rispetto dimostri verso gli altri? Non ci sta bene che magari hai un malore improvviso, inaspettato alla terza settimana. Siamo sicuri che non è una strategia? Che alla terza settimana non ti viene un mal di pancia devastante o senti la mancanza di casa? Perché è normale dire ‘faccio quest’esperienza, come va, va, ci provo. Era questo che intendevi?”.

Taylor ha provato a giustificarsi, senza però trovare una scusa plausibile al suo comportamento. “Io la faccio per me, ma non per vincere – ha svelato -. Non è il mio obiettivo andare avanti, vincere non è il mio scopo. Tre settimane sono simboliche, per me è già tantissimo”.

Le opinioniste e la conduttrice non si sono mostrate comprensive, forse temendo l’ennesima incursione di Striscia la Notizia. “Te lo chiedo in maniera diretta: te fra tre settimane vuoi uscire o no? – ha domandato la Marcuzzi – Devi essere sincera. L’hai fatto per strategia? C’è una strategia commerciale dietro questa cosa?”.

“Non sei forte come credi perché saresti stata ingenua a pubblicare quei video prima della partenza – l’opinione di Alba Parietti -. Devi avere rispetto di chi è lì con te. Questo è un mondo di pesci grossi e te sei debole. Non fare cose che non ti riescono. Che strategia è? Se il video è pubblico allora sei tonta”.

Anche Alda D’Eusanio ha attaccato la ragazza, accusata di aver messo in atto una strategia per sfruttare la visibilità derivata dall‘Isola dei Famosi. “Io da donna le dico che è scorretta – ha detto -. Ha calcolato dall’inizio di usare il programma per avere maggior visibilità. Se sapevi di non poter resistere più di 3 settimane non dovevi proprio andarci”.