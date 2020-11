Giulia Sol, carriera, amori e il successo a Tale e Quale Show

editato in: da

Attrice e cantante, Giulia Sol è nata nel 1995, a dicembre in provincia di Bergamo. La passione per il teatro e il mondo dello spettacolo nasce sin da piccola e pare che, a farle capire che era quella la strada che voleva intraprendere da grande, sia stato lo spettacolo Notre Dame de Paris.

E la passione è forte quando diventa anche materia da approfondire e studiare. Proprio così ha fatto Giulia che, dopo il liceo linguistico, ha frequentato l’Accademia SDM – Scuola del Musical di Milano. Si è diplomata in questo istituto interpretando Estelle in The Full Monty (2016). In seguito è stata la volta del musical Hairspray, insieme al celebre attore Giampiero Ingrassia per la regia di Claudio Insegno. Nel corso della sua carriera, ancora breve ma ricca di ruoli importanti e interessanti, ha dato più volte prova della sua bravura: un talento che ha fatto breccia anche nel cuore del pubblico.

Tra gli spettacoli a cui ha preso parte vi sono tante opere famose. Tra gli ultimi si può citare la parte di Molly Jensen in Ghost, poi, andando indietro nel corso della sua carriera, ha portato in scena Dirty Dancing in cui è stata Elizabeth, con grande apprezzamento del pubblico e con tantissimi spettatori, e Fame – Saranno famosi nel 2019.

L’esordio in televisione, invece, è arrivato con la partecipazione alla decima edizione di Tale e Quale Show, lo spettacolo in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Il talento come interprete, la voce unica e l’impegno le hanno aperto le porte del teatro. Ma non solo. Giulia Sol infatti fino al 2020 ha fatto anche parte del gruppo canoro VociSole.

Ora si sta facendo conoscere al grande pubblico in televisione grazie alle sue interpretazioni uniche, frutto di una voce potente e penetrante e di una presenza scenica straordinaria, che incantano e divertono i telespettatori di Tale e Quale Show. Durante la trasmissione ha vissuto un momento difficile dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso, che ha preso posizione e l’ha difesa.

Non si conosce molto della sfera privata della cantante e attrice e non è dato sapere se ci sia un fidanzato o meno nella sua vita. Sui social è molto presente, ma condivide soprattutto aspetti professionali. Bellissima e di talento, Giulia Sol è un’artista che lascia il segno ed emoziona i telespettatori.