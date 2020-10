GF Vip, Pierpaolo Pretelli si rassegna. Ed Elisabetta Gregoraci ascolta le sue parole

editato in: da

Pierpaolo Pretelli sembra essersi rassegnato e pare che abbia messo una pietra sopra al lungo corteggiamento a Elisabetta Gregoraci. Del resto la showgirl, durante l’ultima puntata del GF Vip, ha lasciato intendere all’ex modello che tra loro non potrà che esserci una bella amicizia e nulla di più.

“Ti ho sempre messo davanti a tutto qua dentro“, ha detto Pretelli in una lunga chiacchierata con la Gregoraci. E poi ha aggiunto: “Lo rifarei, io non mi pento mai delle mie scelte, e se le ho fatte c’è sempre stato un senso”.

L’ex velino di Striscia la Notizia ha mostrato sin da subito un forte coinvolgimento per Elisabetta, che invece avrebbe un uomo ad aspettarla fuori dal bunker di Cinecittà. Sarebbe Stefano Coletti, pilota residente a Montecarlo, ad aver rubato il cuore all’ex moglie di Flavio Briatore.

Pierpaolo quindi ha deciso di andare avanti e non rimanere bloccato in questa situazione senza vie d’uscita. Per questo, dopo un duro litigio, ha deciso chiarire la sua situazione con la Gregoraci, che è rimasta ad ascoltare attentamente le parole del coinquilino: “Ho fatto tutto in maniera naturale, ho provato delle belle emozioni con te. Se non ci fossero stati tutti i paletti, che giustamente tu mi hai posto, sarebbe stato un rapporto in crescendo e mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro”.

Pretelli ha continuato il suo sfogo, spiegando alla showgirl di aver percepito poca chiarezza da parte sua. La Gregoraci in effetti sembrava inizialmente molto coinvolta da questa amicizia che ha sempre definito “speciale”, ma nel corso delle puntate ha gradualmente cambiato idea, allontanandosi dal ragazzo.

“Ho messo la prima anziché la quinta. Per me è stato difficilissimo perché non sono così, a me piace vivermi le emozioni”, ha precisato Pretelli, spiegando alla showgirl di essersi frenato molto nella relazione con lei. E poi ha continuato dicendo: “È inutile che vado avanti da solo. Mi sono detto ‘Menomale che ho decelerato’, sennò mi prendevo una tranvata contro il muro. Ho provato ad aspettarti, poi mi sono schiarito le idee. Ho capito che l’affetto per te è importante: se non posso avere quello che cercavo io, può essere comunque qualcos’altro”.