GF Vip, Pierpaolo Petrelli stregato da Elisabetta Gregoraci: “Per lei provo emozioni mai sentite”

editato in: da

Sono bastati pochi giorni per far nascere un sentimento così forte, tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip 5, si sono lasciati travolgere da emozioni incredibili, facendo sognare il pubblico. Il modello ha poi confessato di provare un grande trasporto per la splendida showgirl.

Questa nuova edizione del GF Vip ci sta regalando bellissime sorprese: la situazione nella Casa più spiata d’Italia si è immediatamente scaldata con l’ingresso di Elisabetta Gregoraci, che a quanto pare ha fatto colpo su Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo non ha esitato ad avvicinarsi all’ex di Flavio Briatore, mostrando per lei sentimenti davvero importanti – nonostante il poco tempo trascorso insieme. Ed è inutile dire che il pubblico fa già il tifo per questa splendida coppia, nella speranza che tra di loro sbocci l’amore.

In effetti, da quando la Gregoraci è entrata nel cast del GF Vip, le cose hanno subito preso una piega particolare: sin dai primi giorni, lei e Pierpaolo hanno iniziato a scambiarsi effusioni e tenerezze, quasi ignari dello sguardo delle telecamere. Ma dopo un primo bacio in piscina, Elisabetta ha messo il freno. Il giovane modello non si lascia sfuggire occasione per starle vicina, arrivando a intrufolarsi nel suo letto durante la notte solo per stare un po’ mano nella mano. Ora non gli resta che attendere che la showgirl si sciolga un pochino, probabilmente frenata dalla presenza di occhi indiscreti di milioni di telespettatori.

Nelle scorse ore, Pierpaolo ha avuto una lunga chiacchierata con Adua Del Vesco, confessandole i forti sentimenti che prova per Elisabetta Gregoraci: “Prima di entrare credevo fosse bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così. Ti giuro che è da tanti anni che non provavo queste cose, anche solo con lo sguardo. Bello, viverlo così è proprio bello”. E poi ha rivelato quello che è accaduto la sera precedente: “Eravamo a letto e ci guardavamo in maniera molto intensa, però non mi va di andare oltre in qualcosa per cui lei frena. Secondo me arriverà il momento in cui lei sarà pronta e lo farà”.

Tuttavia, il fatto di non esserle ancora riuscito a strappare un bacio vero lo ha portato a chiedere consiglio a Matilde Brandi. Il giovane modello ha spiegato di aver trascorso diverso tempo, durante la notte, ad abbracciare Elisabetta, sussurrandole all’orecchio il suo desiderio di baciarla, ma frenato dalla reticenza della donna. Matilde, senza troppi giri di parole, gli ha dunque suggerito di agire di sorpresa: “Non dirle nulla, fallo e basta”. Di certo, il pubblico non sembra aspettare altro.