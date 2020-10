GF Vip, la Gregoraci scherza sul bacio con Petrelli e parla di Briatore

editato in: da

Elisabetta Gregoraci ironizza sul bacio dato a Pierpaolo Pretelli e parla dell’ex marito Flavio Briatore. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, il modello e la showgirl si sono scambiati un bacio durante una prova nella piscina della Casa. Prima si sono scambiati un bacio in apnea per ottenere il budget dedicato alla spesa settimanale, poi hanno ripetuto la prova fuori dall’acqua.

“Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”, ha annunciato Alfonso Signorini e i due non si sono tirati indietro. Il bacio, seppur scambiato in un contesto di gioco, ha messo in luce la grande chimica che c’è fra i due. Poco dopo la diretta del GF Vip, la Gregoraci ha scherzato con Pierpaolo Pretelli, parlando della reazione di Flavio Briatore a quel bacio. La showgirl e l’imprenditore infatti, nonostante abbiano divorziato, sono ancora legati da un grande sentimento d’affetto e dalla volontà di regalare la massima serenità al figlio Nathan Falco.

“Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina – ha scherzato Elisabetta -. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio”. Pretelli ha riso alla battuta: “Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!”, ha detto. Dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip nella seconda puntata la showgirl calabrese si sta ambientando, stringendo legami con gli altri inquilini.

Nel frattempo i telespettatori fanno già il tifo per i due e sognano una love story nello show. Prima di varcare la porta rossa, d’altronde, la Gregoraci aveva espresso la volontà di innamorarsi di nuovo dopo il divorzio da Flavio Briatore a cui è stata legata per oltre dieci anni. “Entro nella Casa da single, ma non escludo di potermi innamorare – aveva confessato al settimanale Chi -anche se non sarebbe il massimo, ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni l’amore mi ha un po’ ferita – aveva concluso la showgirl -, ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora. Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata”.