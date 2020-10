GF Vip, Adua Del Vesco pronta a lasciare la Casa: “Non so se rimanere”

editato in: da

Un altro concorrente potrebbe lasciare la Casa del GF Vip. Si tratta di Adua Del Vesco che sta vivendo un momento di profonda crisi. L’attrice infatti sembra essersi pentita di aver nominato l’ex fidanzato Massimiliano Morra. I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, terminata a causa della gelosia e si sono ritrovati, anni dopo, proprio nella Casa del GF Vip. La Love story non è finita bene e nella prima puntata fra Adua e Massimiliano c’è stato un duro confronto. L’attrice ed ex di Gabriel Garko ha quindi scelto di nominare l’attore.

Giorni dopo però, durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Matilde Brandi, ha svelato di sentirsi a disagio e di non essere portata per un gioco come quello del GF Vip. “Io mi sento veramente in difficoltà, sto pensando se rimanere – ha confessato -. So che questo gioco mi porterà a mettermi necessariamente contro qualcuno e io non sono cattiva, non lo so fare, questa cosa mi fa stare male”. La Del Vesco non è l’unico inquilino della Casa entrato in crisi. Poche ore dopo l’ingresso dalla porta rossa infatti anche Myriam Catania si è lasciata andare alle lacrime, affermando di sentire la mancanza del figlio e del compagno Quentin.

“Mi mancate tanto – ha detto, pensando a loro -. È troppo difficile non ce la faccio. Non lo so perché è così difficile. Non capisco, magari ci vuole solo un po’ di tempo per abituarsi, è come se tutto fosse amplificato centomila volte di più. Sembra più facile di quello che pensate”. La permanenza nel bunker di Cinecittà si sta rivelando molto dura per i concorrenti tanto che c’è stato già il primo abbandono. Flavia Vento, 24 ore dopo il suo ingresso, ha lasciato il GF Vip fra le polemiche.

La showgirl, ospite di Live – Non è la D’Urso, ha giustificato il suo addio, affermando di aver sentito la mancanza dei suoi cani. “Mi sono ritirata perché due giorni prima uno dei miei cani è stato male. Ci ho pensato e ho deciso di abbandonare per stargli vicino. Ho sette cani, li ho adottati, ma devo pur vivere. Ho sentito quello che mi diceva il mio cuore – ha spiegato – Ho abbandonato per i cani, io ci voglio provare, non sapete quello che sto passando da quattro anni con i miei animali. Sono sola, ho trascorso 4 natali e 5 capodanni in totale solitudine per loro”.