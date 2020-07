Francesca Pascale, la nuova vita dell’ex fidanzata (milionaria) di Berlusconi

editato in: da

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è arrivata da tempo al capolinea. Mentre l’ex Premier ha presentato la nuova compagna Marta Fascina alla ex consorte Veronica Lario – madre di Barbara, Eleonora e Luigi, gli ultimi tre dei suoi 5 figli – la Pascale, come rivela l’esclusiva del settimanale Oggi, si sta godendo un’estate all’insegna dell’amicizia.

Accanto a lei in questa prima bella stagione da single c’è spesso la cantante Paola Turci, una delle grandi donne della musica italiana con la quale Francesca Pascale condivide diversi interessi e in particolare l’impegno civile.

Sempre secondo quanto svelato dal settimanale, la 35enne campana avrebbe ricevuto dall’uomo che è stato il suo compagno per tanti anni una buonuscita da 20 milioni di euro, alla quale si aggiunge un assegno di mantenimento annuo dell’ammontare di un milione di euro.

Come poco fa accennato, la loro storia fa ormai parte del passato. L’ufficializzazione della fine del rapporto è arrivata all’inizio del mese di marzo con un comunicato ufficiale diramato da Forza Italia, uno scritto che ha messo la parola ‘fine’ a un rapporto che aveva visto la luce nel 2011.

Ai tempi, dopo i primi rumors era arrivata l’uscita pubblica sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza in occasione della partita Inter-Milan, l’inossidabile derby della Madonnina. Da non dimenticare è poi l’intervento dell’ex Cavaliere a Domenica Live: ai microfoni di Barbara D’Urso, Silvio Berlusconi affermò, nel dicembre 2012, di essersi fidanzato con la Pascale, definendola una ragazza “bella dentro e fuori” e rivelando la sua amicizia con la figlia maggiore Marina.

Di acqua sotto ai ponti da allora ne è passata tanta: in tutti questi anni, Francesca Pascale è rimasta accanto all’ex Primo Ministro con amore e discrezione, mettendo più volte in primo piano una personalità forte e decisa e dimostrando di essere una donna coraggiosa nell’esprimere le proprie idee (esemplare a tal proposito è la lettera inviata nel 2017 a Il Fatto Quotidiano, missiva nella quale, con parole potenti e bellissime, ha detto la sua sul matrimonio e sull’amore).

Tutto questo però non è bastato e oggi lei e Silvio Berlusconi non sono più una coppia: permangono, come ricordato dal comunicato di marzo, l’amicizia e l’affetto. Le news di queste settimane – tra le quali è possibile citare anche alcune foto di Diva e Donna, che vedono la Pascale e la Turci passeggiare assieme sul litorale laziale mentre portano a spasso i rispettivi cani – dimostrano che ormai, con serenità, il capitolo è davvero chiuso sia per l’ex Cavaliere, sia per la donna che gli è stata per tanti anni al fianco.