“Briatore a Dubai con il figlio per Elisabetta Gregoraci”: lui chiarisce su Instagram

Flavio Briatore fa chiarezza su Instagram e spiega perché è volato a Dubai con il figlio Nathan Falco. Nelle ultime ore infatti si era parlato di un viaggio organizzato per colpa di Elisabetta Gregoraci. Dopo una diretta social di Gabriele Parpiglia aveva iniziato a circolare il gossip secondo cui l’imprenditore avrebbe scelto di raggiungere Dubai con il figlio per proteggerlo dai pettegolezzi nati dalla partecipazione della showgirl al GF Vip.

Briatore ha voluto replicare su Instagram, postando un messaggio in cui smentisce la notizia. Flavio sarebbe volato negli Emirati Arabi per lavoro e avrebbe deciso di portare con lui Nathan Falco per trascorrere un po’ di tempo insieme. “Il gossip non dorme mai – ha spiegato -. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta già riscuotendo un successo straordinario. Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire. Il motivo di questa mia decisione è stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che ha deciso con la produzione di prolungare la messa in onda del GF Vip sino a febbraio, Elisabetta Gregoraci ha annunciato la sua uscita. La showgirl nel corso dell’ultima puntata si è emozionata sino alle lacrime di fronte al videomessaggio del figlio e ha deciso di abbandonare lo show. “Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni – ha spiegato -. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma”. Elisabetta ha abbracciato Pierpaolo Pretelli, con cui ha creato un legame fortissimo in questi mesi, e si è commossa, ribadendo la necessità di tornare da suo figlio. La nostalgia e la voglia di trascorrere il Natale con Nathan Falco, hanno spinto Elisabetta a prendere una decisione di fronte alla quale non sembra disposta a tornare indietro. La sua uscita potrebbe avvenire il 4 o il 7 dicembre.