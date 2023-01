Elle Macpherson: in bikini a 58 anni è la conferma che non è umana

L’abbiamo detto e ridetto, scritto e riscritto: Elle Macpherson, una delle top più belle e indimenticabili anni ’90, soprannominata (non a caso) “The Body“, è la continua conferma, anno dopo anno, che non è, non può essere, umana. Probabilmente arriva da un altro Pianeta, e lo scopriremo solo a posteriori. Perché a (quasi) 59 anni continua ad essere perfetta, con un corpo che sfida qualunque legge di gravità o decadimento.

Elle Macpherson: “The body” bionica a 58 anni: GUARDA LE FOTO

E se noi comune mortali dopo le Festività nascondiamo i rotolini di troppo sotto maglioni oversize, benedicendo l’inverno, lei, sfacciata come nessuna, si mette in bikini e dall’alto dei suoi 183 cm, con due gambe da fenicottero, e ci dice beatamente: “Quando si tratta di mindfulness… mi prendo cura della mia mente, del mio corpo e del mio spirito ogni giorno”.

Come se bastasse bersi due litri di acqua al giorno, mangiare frutta e verdura e seguire chissà quali diete miracolose per lievitare fino al metro e ottanta e arrivare a 60 anni senza una smagliatura.

A detta sua, pare che molto sia dovuto a un super Elixir accompagnato da una dieta alcalina che segue ormai da anni. In occasione dei suoi 55 anni aveva tra l’altro affermato di non aver mai fatto uso di ritocchi. Tra i segreti della sua bellezza, oltre a una dieta attenta e sana, anche tanto sport.

Mah, noi ci proviamo. Nel caso poi le scriviamo…