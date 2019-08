“Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander”: le rivelazioni dell’ex (e non solo)

editato in: da

Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccolto la testimonianza scottante dell’ex fidanzata del modello.

Elisa Scheffler già in passato aveva attaccato l’ex velino di Striscia, accusandolo di non averla trattata bene. Oggi, a distanza di settimane, la ragazza ha voluto svelare un segreto di Elia: il modello avrebbe tradito Jane subito dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip.

“Quando lui è stato eliminato e lei era ancora dentro ci siamo rivisti e ci siamo baciati” ha spiegato Elisa, mettendo in dubbio la fedeltà di Elia. In passato Fongaro aveva già risposto alle accuse dell’ex protagonista di Temptation Island, liquidando il suo comportamento come un tentativo di avere visibilità. Ora però sembra che a mettere in dubbio i sentimenti dell’ex velino per Jane Alexander non ci sia solamente lei.

Nel salotto di Barbara D’Urso infatti sono intervenute altre persone che hanno confermato le parole di Elisa, accusando Elia di aver tradito l’attrice inglese. “Elisa dice la verità – ha spiegato Biagio D’Anelli -. Abbiamo un amico in comune che mi ha raccontato tutto. Ci sono anche delle foto che lo provano”.

A peggiorare la situazione le parole di Roger Garth, che ha parlato di molteplici tradimenti: “Elisa non è l’unica – ha svelato -. Tra Elia e Jane c’è un cesto di lumache. A Natale Elia era a Verona dove c’è una mia conoscente che è una sua amica intima e quando può la va a trovare”.

Questa versione dei fatti è stata confermata anche da Francesca De Andrè, secondo cui le amanti di Fongaro sarebbero “una trentina” e non solo donne. “Ha tante amanti ma dicono che non siano solo ragazze. Dicono gli piaccia anche il lato maschile – ha spiegato di fronte ad un’incredula Barbara D’Urso -. Che male ci sarebbe? Può essere bisessuale”.

Per ora Elia Fongaro e tantomeno Jane, hanno risposto alle accuse lanciate durante Pomeriggio Cinque. Le testimonianze sono tante: non resta che scoprire qual è la verità.