Elettra Lamborghini, Silvia Toffanin si aggiudica la diretta: il matrimonio a Verissimo

Si avvicina a grandi passi il giorno del fatidico sì, per Elettra Lamborghini: ora che conosciamo la data del matrimonio, il tempo sembra passare più in fretta. E le indiscrezioni sull’evento dell’anno continuano a rincorrersi sul web. Ora emergono le ultime novità sulla diretta delle nozze, che a quanto pare verrà trasmessa da Verissimo.

Sul suo profilo Instagram, l’ereditiera è molto attiva e tiene i suoi fan aggiornati su quello che sarà il suo grande giorno. Dalle prove in atelier, alla ricerca dell’abito perfetto per il suo matrimonio, ai sopralluoghi tra le location che avrebbero potuto ospitare la cerimonia (scelta poi ricaduta su una piccola perla nella splendida cornice del lago di Garda): Elettra Lamborghini ha condiviso i suoi migliori momenti in preparazione delle nozze con i suoi tantissimi follower. Ma non è da lei che sono arrivate alcune delle informazioni principali sul grande evento.

Solo qualche giorno fa, Dagospia ha rivelato la data in cui la Lamborghini pronuncerà il fatidico sì con Afrojack: sarà domenica 6 settembre 2020. Ora arriva una nuova, interessante indiscrezione che riguarda la diretta del matrimonio. Ebbene sì, la cerimonia sarà trasmessa in tv, per la gioia dei fan che non si lasceranno sfuggire un singolo istante del lieto giorno. Sempre il magazine di Roberto D’Agostino svela che le immagini delle nozze andranno in onda a Verissimo, lo show di Silvia Toffanin: sarebbe stata lei ad aggiudicarsi un live d’eccezione.

Ma non è tutto, perché si vocifera del fatto che, nei giorni successivi al matrimonio, Real Time trasmetterà uno speciale dell’evento che vedrà protagonisti Elettra Lamborghini e il suo futuro marito Afrojack. Inutile dire che l’attesa si fa sempre più impaziente, e in queste calde giornate estive i follower sono alla ricerca di indizi che rivelino qualche altro dettaglio sull’attesissimo appuntamento di settembre.

Al momento, però, la bella ereditiera non si è lasciata sfuggire molti particolari. Certo è che queste nozze saranno fantastiche: d’altronde, come wedding planner la scelta è ricaduta su Enzo Miccio, un nome che è una vera e propria garanzia. Elettra, nonostante il periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, ha deciso di non rimandare il suo grande giorno. Lei e Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall, si frequentano solamente da un paio d’anni, ma sono innamoratissimi e pronti a mettere su famiglia. Dunque, perché aspettare ancora?