Eleonora Daniele, quando partorirà e chi la sostituirà a Storie Italiane

Quando partorirà Eleonora Daniele e chi la sostituirà a Storie Italiane? La conduttrice è incinta e presto darà alla luce la sua bambina, Carlotta. Una gravidanza fortemente voluta che però non ha portato la presentatrice lontano dallo schermo della tv. Eleonora infatti ha scelto di rimanere al timone di Storie Italiane, il suo programma cult.

43 anni e una lunga carriera in tv, la Daniele è arrivata al successo grazie al Grande Fratello e oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Merito della sua professionalità e di una grande forza di volontà. La giornalista, nonostante sia incinta, ha deciso di continuare a condurre Storie Italiane. Proprio per questo nessuno la sostituirà alla guida dello show che terminerà il prossimo 28 maggio, poco prima del parto.

La nascita di Carlotta infatti è prevista per giugno. Dopo la Daniele avrà tempo per godersi la sua piccola e a settembre tornerà in televisione. La presentatrice è sposata con Giulio Tassoni, membro di una famiglia nobile romana ed erede di un importante scrittore del Seicento. “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute – ha svelato di recente Eleonora ad Avvenire, parlando della sua gravidanza -, ma li rassicuro […]. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico

Non solo la Daniele ha svelato che dopo la nascita della sua bambina, sarà di nuovo nello studio di Storie Italiane e raggiungerà un altro grande obiettivo: la laurea. “Mi sto portando avanti con gli studi di psicologia – ha confessato la showgirl ai fan -, dato che, a fine giugno, dopo che sarà nata Carlotta, ho in previsione anche di laurearmi“.