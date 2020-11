Il dolore di Asia Argento per mamma Daria e il ricordo su Instagram

editato in: da

Asia Argento condivide su Instagram la sua sofferenza per la morte di Daria Nicolodi, icona del cinema grazie a Profondo Rosso, ma soprattutto mamma dell’attrice. Le due donne avevano un legame molto forte, che la stessa Asia ha ricordato in una serie di post e video che celebrano la sua famosissima mamma.

“Riposa in pace mamma adorata – ha scritto la regista -. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire. Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che ti hanno conosciuta e ti hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria”.

Discreta, lontano dai riflettori e appassionata di cinema, la Nicolodi aveva compiuto 70 anni lo scorso giugno. Da lei Asia ha ereditato l’amore per la recitazione, ma anche la bellezza e un fascino misterioso. È il 1975 quando Daria irrompe nella vita di Dario Argento. Il regista la sceglie dopo un provino in cui le chiede di lavarsi i capelli. Occhi azzurri e frangetta, la Nicolodi veste i panni della giornalista Gianna Brezzi e conquista il successo. “Lessi la sceneggiatura di Bernardino Zapponi tutta d’un fiato in una notte nella casa di famiglia a Roma e provai una gran paura”, ha raccontato anni dopo.

Sul set di Profondo Rosso, Daria non ha solo la sua consacrazione, ma inizia anche una storia d’amore con Dario Argento, che durerà sino al 1985. Dalla loro love story nasce Asia. Un legame indissolubile, quello fra madre e figlia, reso ancora più solido da una terribile tragedia che la Argento e la Nicolodi avevano affrontato insieme: quella della morte di Anna, primogenita di Daria, morta in un incidente stradale.

Animo inquieto e una vita segnata da profonde sofferenze, Asia ha confessato su Instagram quanto sua madre fosse per lei un punto di riferimento. L’attrice di Profondo Rosso era una nonna dolcissima per i nipoti: Anna Lou Castoldi, frutto della relazione fra Asia e Morgan, e Nicola Giovanni, avuto da Michele Civetta. Nelle Stories, l’attrice e regista ha postato video e foto che ricordano il talento di sua madre, la sua bellezza e una bravura senza precedenti, fra grandi capolavori del cinema e un fascino innegabile. “Daria forever”, ha commentato.