editato in: da

Che fine ha fatto Anne Parillaud, attrice di Nikita? La star francese ha legato la sua carriera a un ruolo cult, quello di Nikita, ex drogata condannata all’ergastolo che viene trasformata in un agente segreto. La pellicola degli anni Novanta, diretta da Luc Besson ancora oggi è un cult e ha reso Anne Parillaud immortale, legata a per sempre al suo personaggio.

Classe 1960, Anne Parillaud ha girato moltissimi film, ma è impossibile non pensare a Nikita quando si parla di lei. Nel 1991 la sua interpretazione le consentì di vincere il prestigioso Premio César per la migliore attrice e un David di Donatello per la migliore attrice straniera. Durante le riprese del film, Anne era sposata con Luc Besson e leggenda vuole che il regista abbia scritto parte della sceneggiatura in corsa, seguendo i cambiamenti d’umore e le emozioni della moglie. Un anno dopo l’uscita di Nikita il matrimonio con Besson finì, ma ancora oggi i due sono legati dalla figlia Juliette, nata nel 1987.

Dopo la fine del matrimonio con il cineasta, Anne Parillaud ha vissuto una relazione con il produttore Mark Allan da cui ha avuto i figli Lou, nato nel 2000, e Theo, avuto nel 2003. Terminata anche questa storia d’amore si è legata al musicista Jean-Michel Jarre con cui è stata sposata per cinque anni sino al 2010. Durante questo periodo l’attrice si è dedicata alla passione per la musica, collaborando con il marito nell’album Téo & Téa. Nel 2020, l’ex star di Nikita è approdata sul piccolo schermo con un nuovo progetto di successo. Si tratta di H24, una serie tv francese che viene trasmessa in Belgio in cui la Parillaud presta il volto a Gabrielle, infermiera con un marito in coma vegetativo.

Nonostante sia un’artista a tutto tondo, Anne Parillaud rimane per tutti Nikita. Il film di Luc Besson l’ha incatenata al ruolo della bella killer professionista, arruolata dall’addestratore Bob (Tchéky Karyo) della DGSE e istruita da Amande (Jeanne Moreau). Dopo la missione con Victor (Jean Reno), fuggirà via, per trovare la libertà, rinunciando, non senza dolore, all’amore di Marco (Jean-Hugues Anglade).