Caterina Balivo, Anna Mazzamauro si confessa a Vieni da Me

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Anna Mazzamauro, la mitica Signorina Silvani di cui è perennemente innamorato Fantozzi.

L’attrice, oggi impegnata a teatro con Belvedere, due donne per aria di cui è regista e sceneggiatrice, si racconta in modo divertente, parlando senza mezzi termini dei colleghi che ha incontrato nella sua vita. A cominciare da Paolo Villaggio: “Era cattivello come tutte le persone estremamente intelligenti”. “Mi disse che non saremmo mai stati amici” e ricorda l’ironia con cui metteva a disagio le persone.

La Mazzamauro rivela la sua predilezione per Al Bano con il quale ha lavorato: “È un uomo affascinante” e poi confessa alla Balivo: “A me sono sempre piaciuti quelli che non ho potuto avere“. Per lei il cantante rappresenta l’uomo di famiglia, è l’immagine del matrimonio e della devozione verso i figli.

Nel mondo dello spettacolo però il suo mito è John Travolta, per lei è “il numero uno”. L’attrice ha un legame speciale con la star di Hollywood, infatti aveva doppiato la bambina di Senti chi parla. Ma forse Travolta “non lo saprà mai che ero io”.

Anna Mazzamauro è protagonista insieme alla Balivo di un divertente siparietto. Caterina le offre una tazza di caffè e l’attrice ribatte: “Ma c’è davvero il caffè?”. La presentatrice scioglie ogni dubbio: “Anna, qui è tutto vero”.

La Balivo ottiene così un altro successo a Vieni da Me e su Instagram conquista tutti con un abito rosso in stile anni ’60 con stivaloni in tinta.