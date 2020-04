A casa di Miriam Leone, una dimora dallo stile minimal chic

editato in: da

Miriam Leone, che ha da poco spento 35 candeline, è una delle attrici più talentuose del panorama italiano. Di tempo da quando ha trionfato a Miss Italia 2008 ne è passato e, oggi come oggi, la sua carriera è costellata di successi tra cinema e tv.

La bellissima siciliana, spesso in giro per l’Italia e per il mondo per motivi di lavoro, non manca di postare sui social – soprattutto sul suo seguitissimo profilo Instagram – scatti della sua casa. Gelosissima della sua vita privata – sul suo nuovo compagno musicista e performer si sa molto poco – la diva di 1992 ha più volte regalato ai follower dettagli della sua dimora curata nei minimi dettagli.

A dimostrazione di ciò è possibile citare l’originale specchio rotondo in bambù, spesso visibile in alcune delle sue foto più belle. Per quanto riguarda i colori, sembra proprio che l’attrice siciliana – la Leone è nata a Catania – prediliga i toni chiari.

Il salotto, non a caso, è contraddistinto da raffinate pareti color tortora, quasi bianche. L’arredamento della casa di Miriam Leone è minimal chic. Per rendersene conto basta ammirare gli scatti del lampadario e della vasca da bagno.

I toni chiari sopra citati sono stati scelti anche per la zona notte. La camera da letto di Miriam Leone è infatti una stanza bianca e luminosissima. La dimora dell’attrice – che nel corso della sua carriera è stata anche volto di diverse campagne pubblicitarie e ha ricevuto una candidatura al Nastro d’Argento per il ruolo in Metti la Nonna in Freezer – non disdegna i pezzi di modern design.

A ricordarlo ci pensa la presenza – chiarissima in alcuni scatti della sua camera da letto – di uno sgabello con sopra un cuscino zebrato. Si potrebbe andare avanti ancora tanto a elencare i dettagli che colpiscono guardando le foto della casa di Miriam Leone! Tra questi è da citare il tavolino basso in salotto, così come la panca in legno dalle linee stilistiche che ricordano l’estetica Shabby Chic.

Tutto questo passa ovviamente in secondo piano davanti alla straordinaria bellezza naturale dell’attrice, artista poliedrica che negli ultimi anni ha sperimentato ruoli diversi sia sul grande sia sul piccolo schermo, riuscendo sempre a stupire per la sua bravura!