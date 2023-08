Cardi B, nessuna denuncia per il lancio del microfono (che va all’asta)

Cardi B può tirare un sospiro di sollievo: la rapper, che la scorsa settimana aveva colpito una fan con un microfono durante un concerto a Las Vegas, non sarà denunciata per l’accaduto. E se l’opinione pubblica si divide tra chi condanna il gesto violento della cantante e chi in parte la giustifica, la vicenda rischia di essere ricordata (fortunatamente) anche per altri motivi: l’oggetto scaraventato sulla folla da Belcalis Marlenis Almánzar (questo all’anagrafe il nome della diva dell’hip hop)è stato infatti messo all’asta su eBay ad una cifra record per una buona causa.

Nessuna denuncia per Cardi B

Un gesto impulsivo che ha rischiato di macchiare indelebilmente la carriera (e la fedina penale) di Cardi B, come successo anche ad altri artisti e artiste. La scorsa domenica, nel corso di un concerto al Drai’s Beachclub Las Vegas, la rapper statunitense era stata colpita sul palco da un drink lanciatole addosso da una fan: un gesto probabilmente scherzoso sulle note di ‘Bodak Yellow’, a cui la cantante aveva risposto piuttosto stizzita scaraventando a sua volta sulla folla il microfono con cui si stava esibendo.

Il video dell’accaduto, rimbalzato di social in social in tutto il mondo, ha generato un vero e proprio polverone mediatico: se da un lato i fan della star hip hop l‘hanno difesa a spada tratta, dall’altro l’opinione pubblica ha condannato un’azione che, per quanto dettata da una reazione spontanea, avrebbe potuto avere conseguenze piuttosto gravi.

Fonte: IPA

Oltre al danno d’immagine, tuttavia, per Cardi B – già al centro di una polemica con Lapo Elkhann– non dovrebbero esserci altri problemi. La rapper non sarà infatti denunciata per il brutto gesto, come hanno fatto sapere i suoi avvocati Drew Findling, David Chesnoff e Richard Schonfeld al magazine TMZ: “Questo pomeriggio siamo stati informati dal dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas che, a seguito delle indagini, non ci saranno accuse contro Cardi” hanno spiegato i legali, che hanno aggiunto una nota di ringraziamento: “A nome di Cardi, apprezziamo la risoluzione diligente e tempestiva della questione da parte delle autorità”.

Il microfono all’asta

C’è di più: da una vicenda piuttosto controversa, potrebbero anche scaturire delle conseguenze positive. Il microfono lanciato da Cardi B sulla folla durante il concerto è stato infatti messo all’asta su eBay, ed ha raggiunto la crifra record di 100.000 dollari. Il ricavato dall’acquisto servirà a finanziare i progetti di due associazioni no profit: Friendship Circle Las Vegas – che aiuta bambini, adolescenti e giovani con bisogni speciali – e Wounded Warrior Project, che supporta i veterani di guerra usciti gravemente feriti dai conflitti.

A mettere in vendita l’oggetto è stata la società di produzione audio responsabile dello show, la The Wave di Sin City. Il proprietario dell’azienda ha spiegato che a raccogliere il microfono poco dopo il lancio è stato uno dei suoi collaboratori: “È stato piuttosto facile rintracciarlo, perché il nastro bianco sul fondo dice “MAIN”, e il microfono funziona ancora nonostante Cardi l’abbia lanciato tra la folla”. Insomma, il fortunato acquirente non potrà solo vantarsi di avere in casa un pezzo ormai già entrato di diritto nella storia della musica pop, ma qualora lo volesse, potrà anche utilizzarlo per un karaoke tra amici. Questa volta senza lancio, si spera.