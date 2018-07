Calcio, per quale squadra tifano i vip

editato in: da

Laincendia gli animi di tutti, compresi vip e star internazionali.

Sono passate alla storia le immagini di Sabrina Ferilli che sfila in bikini color carne per festeggiare lo scudetto della Roma nel maggio 2001 o le lacrime di Rod Stewart allo stadio perché il suo Celtic Glasgow, dove giocava tra le giovanili, ha battuto il Barcellona in Champions. Correva l’anno 2012.

Diego Abatantuono è un milanista d’annata, tanto che Eccezzziunale veramente in cui interpreta Donato l’ultras milanista, è forse il primo film italiano sul tifo calcistico. Anche Melissa Satta ha un cuore rossonero. Non a caso suo marito Boateng ha militato nella squadra milanese.

Elio e le Storie Tese tifano Inter e hanno composto l’inno attuale dal titolo, C’è solo l’Inter. La band condivide la passione nerazzurra con Valentino Rossi.

Se Venditti ha un’anima romanista, non tutti sanno che anche la splendida Monica Bellucci è giallorossa e pare conosca molto bene l’ex capitano, Francesco Totti. Paolo Sorrentino è tifoso del Napoli, mentre Carlo Conti non ha mai nascosto la sua passione per la Fiorentina, come il suo grande amico Leonardo Pieraccioni.

Tra le belle juventine c’è l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Sebbene sia romano, anche Eros Ramazzotti è tifoso della Signora, proprio come Massimo Giletti. Mentre Simona Ventura è del Toro.

Anna Falchi non ha esitato a spogliarsi allo stadio dopo che la Lazio ha vinto lo scudetto nel 1999.

Tra gli sportivi Usain Bolt tifa Manchester United e Roger Federer è del Basilea.

Shakira ha cambiato maglia per amore. La sua squadra del cuore era il Real Madrid ma dopo aver sposato il difensore del Barcellona Piqué è diventata blaugrana suo malgrado. Rihanna è stata avvistata con la maglia della Germania e Madonna tifa il Benfica.