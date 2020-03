Benedetta Parodi torna su La7. Lei replica su Instagram

editato in: da

Benedetta Parodi torna su La7 con un nuovo programma tutto suo, dopo 7 anni di assenza. Infatti per l’emittente televisiva aveva condotto dal 2011 al 2013 I menu di Benedetta, per poi approdare su real time.

A dare l’indiscrezione qualche giorno fa è Davide Maggio. Il nuovo show si chiamerà Chiama Benedetta e vedrà la Parodi alle prese con persone poco esperte di cucina. Lei, coi suoi preziosi consigli facili da mettere in pratica, le aiuterà ad affrontare la preparazione di pranzi e cene senza sfigurare con gli ospiti.

Altri dettagli del nuovo show non sono trapelati, anche se con molta probabilità si tratterà di una striscia quotidiana.

Benedetta, che si era presa una vacanza in montagna, ha commentato le novità che la riguardano nelle stories di Instagram. In primo luogo, ha confermato la sua presenza a Bake Off Italia, rivelando l’imminente registrazione. In effetti, anche nella stagione 2017/2018, quando s’impegnò con sua sorella Cristina nella conduzione di Domenica In, non rinunciò al programma di Real Time di cui ormai è un’icona, come ricorda anche Davide Maggio.

Su Instagram la Parodi però conferma anche che ci sono novità in vista e che presto darà qualche dettaglio in più su quello che andrà a fare. Dunque, sebbene non si sia sbilanciata con i particolari, Benedetta ha di fatto annunciato la nuova avventura televisiva.

E intanto, come mostra sul suo profilo social, si esercita a insegnare l’arte culinaria a chi non è un esperto. Suo figlio Diego ha imparato infatti, grazie alla bravura della mamma, a fare le tagliatelle. Il risultato è perfetto.

Benedetta dunque sta vivendo un momento felice dal punto di vista professionale, proprio come sua sorella Cristina che è diventata stilista, fondando un suo marchio di abbigliamento.