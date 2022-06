Belen Rodriguez, villa da sogno a quasi 4mila euro a settimana e bikini strepitoso

Belen Rodriguez non manca l’appuntamento estivo con i suo bikini da urlo. E per la gioia dei follower di Instagram svela la location da sogno dove ha trascorso una piacevole vacanza in compagnia di Stefano De Martino e dei suoi figli, Santiago e Luna Mari che è sempre più uguale a lei.

Belen, villa esclusiva da quasi 4mila euro a settimana

Belen e Stefano hanno deciso di trascorrere qualche giorno immersi nella natura, in totale relax, prima degli impegni estivi. De Martino torna in tv dopo Stasera tutto è possibile con Tim Summer Hits, in onda su Rai 2. La coppia ha scelto come cornice esclusiva Ca’ Pellicciano, una magnifica villa in Emilia Romagna, di cui hanno svelato ogni dettaglio su Instagram. La magione è tra le preferite dei vip, tanto che lo scorso anno ha visto come ospite Barbara D’Urso.

Naturalmente, la villa è dotata di ogni comfort. La struttura, come si legge sul sito specializzato in case vacanza prestigiose, è situata in una zona collinare tra vigneti e ulivi. È disposta su due livelli, Al piano terra si trovano la cucina, il salotto, un bagno di servizio, una camera matrimoniale con bagno privato. Mentre al primo piano si trovano altre tre camere da letto dotate ciascuna del proprio bagno con doccia.

La villa è circondata da un giardino a prato di 1000 mq, è dotata di una piscina esterna da cui si può godere una vista mozzafiato ed è attrezzata con sdraio, lettini, ombrelloni e una doccia esterna. Una struttura in muratura è ideale per fare colazione. Il costo di questa magione? Si parte da 3.220 euro a settimana.

Belen in bikini arancione con Luna Mari

In questa location bucolica Belen Rodriguez si è fatta immortalare in bikini arancione con in braccio la piccola Luna Mari coi suoi occhioni blu, avvolta in un asciugamano, probabilmente appena ha terminato il bagno in piscina. La showgirl è splendida e raggiante. E i complimenti su Instagram sono infiniti: “Mamma mia arte”, “bellissime”, “Ma quanta dolcezza in questa foto!!❤️”, Che bella luna belen ti somiglia. Ma c’è anche chi vede nella bimba una somiglianza con papà Antonino Spinalbese. Anche se il commento più tenero dice così: “Solo a me sembra che assomigli a pulcino Titi del cartone con il gatto Silvestro😍❤️?”.

E De Martino risponde con una foto al tramonto abbracciato all’ormai cresciutissimo Santi. “Santiago e Stefano che amore tra padre e figlio 💙💚”, “oto stupenda…il vostro abbraccio tenerissimo tra padre e figlio è molto emozionante …grande Stefano e un bacio a Santiago😘❤️😍”. E ancora: “Traspare il rapporto stupendo e unico che avete❤️❤️”.

