Antonella Clerici, Elisa Isoardi ospite a È sempre mezzogiorno: “Ti seguo sempre”

editato in: da

Sorpresa a È sempre mezzogiorno, dove Elisa Isoardi è stata ospite di Antonella Clerici. La conduttrice si è collegata in diretta, raccontando l’esperienza a Ballando con le Stelle e svelando di seguire tutti i giorni il programma. La Isoardi è intervenuta dal salone di casa sua con la zia, rispondendo alle domande della Clerici.

“Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto tutti”, ha detto Elisa. Immediata la risposta di Antonella che ha fatto i complimenti all’ex presentatrice della Prova del Cuoco riguardo il suo percorso a Ballando con le Stelle. “Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza – ha rivelato -. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”. Il riferimento al possibile flirt con Raimondo Todaro non è sfuggito e l’ex modella ha replicato: “Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all’amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato, Antonella”.

“In passato siamo state entrambe sfortunate sotto questo punto di vista – ha concluso la Clerici -, adesso io sono felice e tocca a te”. Antonella ha infatti vissuto un’intensa storia d’amore con Eddy Martens da cui ha avuto la figlia Maelle. Dopo la fine di quella relazione in cui aveva investito molto, la conduttrice è rimasta single per un lungo periodo sino all’incontro con Vittorio Garrone. L’imprenditore ha regalato di nuovo il sorriso alla presentatrice che per lui si è trasferita ad Arquata Scrivia, in una villa nel bosco in cui ha trovato la felicità.

Elisa Isoardi è stata legata a Matteo Salvini, oggi fidanzato con Francesca Verdini. Una storia importante che aveva spinto la concorrente di Ballando con le Stelle di matrimonio e figli. Dopo l’addio, Elisa aveva vissuto un brevissimo flirt con Alessandro Di Paolo. Nello show di Milly Carlucci, la Isoardi si è avvicinata molto a Raimondo Todaro, con cui ha svelato, sin da subito, un fortissimo feeling. Qualche giorno fa la showgirl aveva parlato del rapporto con Antonella Clerici e del nuovo programma in onda al posto della Prova del Cuoco: “Ho visto la nuova trasmissione della Clerici e ho pure preso qualche appunto di ricette che preparerò appena finirò Ballando – aveva raccontato a DiPiù -. Ci siamo sentite, le ho mandato un in bocca al lupo prima che cominciasse. Sono felice per lei, in fondo anche io sono immersa in una esperienza televisiva meravigliosa”.