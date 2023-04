Antonella Clerici: “Amo il mio lavoro, ma potrei mollare tutto”

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano, anche da quello femminile che in genere non perde l’occasione per lanciare qualche critica. Sarà per il suo sorriso, sarà per la sua bonaria genuinità che spesso la rende protagonista di gaffe memorabili. Quel che è certo è che per molti sintonizzare il televisore su Rai 1 per godersi un po’ di sana leggerezza con programmi come È sempre mezzogiorno ormai è un appuntamento fisso e imperdibile. Eppure, nell’ultima intervista rilasciata a Oggi, la Clerici non ha nascosto di avere un’alternativa nel cassetto e di esser pronta a mollare tutto questo successo, qualora ve ne fosse motivo.

Antonella Clerici pronta a lasciare la televisione

Nessuna notizia allarmante, sebbene potrebbe sembrarlo. Antonella Clerici ha semplicemente parlato con l’onestà e la spontaneità che da sempre la contraddistinguono e che sono, di fatto, parte delle qualità che l’hanno resa negli anni una delle donne più amate e apprezzate della televisione italiana.

La Clerici è un fiume in piena e si districa tra un programma di successo e l’altro. Basti pensare all’appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno o all’ultima edizione di The Voice Senior che ha tenuto compagnia al pubblico ogni venerdì sera per qualche settimana. Ama profondamente ciò che fa, ancor di più dopo aver attraversato un periodo affatto facile e aver perso quell’entusiasmo che oggi è tornato a brillarle negli occhi.

“Dopo la crisi professionale del 2018 – ha raccontato nella sua ultima intervista al settimanale Oggi – ho cercato di non prendere più troppi impegni per non sentirmi di nuovo risucchiata dal lavoro. A casa ho una famiglia che amo di cui prendermi cura e questo mi dà solidità”. L’amore per Vittorio Garrone e per la figlia Maelle sono i pilastri della sua vita e, anche in ragione di questi, potrebbe lasciare tutto senza troppi rimpianti.

“Nei due anni di stop vissuti qui [nella sua casa immersa nel bosco, durante la pandemia, ndr], sono rinata. Prima di tutto ho capito di essere una persona privilegiata. Siamo circondati da alberi, fiori, cavalli, cani… Non abbiamo sofferto come chi era chiuso in città. E qui ho maturato la consapevolezza che amo il mio lavoro, è l’unica vera passione che ho, ma dopo aver condotto programmi di ogni tipo, da Sanremo alla Prova del cuoco, ho sentito che ho un’alternativa a quella vita. Potrei mollare tutto e stare bene lo stesso. Non solo: in quel periodo ho capito che avevo il dovere di restituire la mia fortuna offrendo un po’ di leggerezza alle persone”.

Antonella Clerici, donna genuina e felicemente “fuori moda”

Proprio quella “leggerezza” è alla base del successo di Antonella Clerici ed è qualcosa che traspare sia dal suo modo di essere, che dal modo in cui si presenta sul piccolo schermo. Essere “sexy” non è mai stata una priorità e del resto si sentirebbe “ridicola a fare la fatalona”, come lei stessa ha affermato nell’intervista.

“Mi hanno rimproverato di non far vedere mai le gambe ma mi vergognerei con la minigonna – ha aggiunto, rivendicando con orgoglio il diritto a essere sé stessa -. (…) Io sono sempre stata un po’ fuori moda, non frequento i salotti giusti e i miei ‘difetti’ li ho trasformati nella mia forza. La gente sente che sono una di loro anche in questo”.

Non c’è niente di male a essere “diversa”, nel senso più bello del termine, né a rinfrescarsi il viso con qualche “ritocchino” qualora se ne sentisse l’esigenza. E Antonella Clerici dimostra chiaramente come la spontaneità sia una strategia vincente, in televisione come nella vita.