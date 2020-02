Perché è famosa Annandrea Vitrano di Pechino Express

editato in: da

Concorrente dell’ottava edizione di Pechino Express in coppia con il fidanzato Claudio Casisa, Annandrea Vitrano è famosa per il progetto I Soldi Spicci, noto duo comico di YouTube nato proprio da lei e da Casisa (il loro canale conta quasi 500mila follower).

Nata nel capoluogo siciliano il 28 giugno 1988, dopo il liceo si è iscritta all’università e ha conseguito la laurea in Lingue e Culture moderne. Successivamente, ha iniziato a perfezionare la sua formazione nell’ambito della recitazione frequentando i corsi della scuola di teatro Teatès Agricantus, dove ha conosciuto Casisa, partner nella vita e nel lavoro.

Nel 2012, i due hanno dato vita al progetto I Soldi Spicci, un duo comico che ha subito spopolato sul web raccontando in maniera ironica i difetti, le contraddizioni e le gioie della vita di coppia. Sulla scia di questo successo sono arrivati nello studio di Colorado, uno dei capisaldi della tv comica italiana.

Tornando ad Annandrea Vitrano, ricordiamo che ha lavorato anche come insegnante di recitazione in alcuni corsi di teatro dedicati ai bambini di Palermo. La concorrente dell’ottava stagione di Pechino Express – che con il fidanzato forma la coppia de I Palermitani – ha anche insegnato all’estero. Degna di nota a tal proposito è la docenza presso la University of Roscoe and Gladstone di Liverpool.

Presente su Instagram con un account seguito da oltre 100mila persone, la Vitrano si definisce, ironicamente, “la solda spiccia”. Su questo palcoscenico social condivide soprattutto scatti legati al lavoro – p.e. dettagli relativi agli spettacoli che porta in teatro con Claudio Casisa – ma anche foto private. In una di queste, per esempio, appare in compagnia della madre, la signora Maria.

In un’intervista rilasciata nel 2017, Annandrea Vitrano ha svelato che la sua passione per la recitazione ha radici profonde. Tutto è infatti nato quando era piccola e si divertiva a imitare Giulio Andreotti. Grata ai suoi insegnanti della scuola elementare per aver incoraggiato la sua voglia di salire sul palco, come sopra accennato si è perfezionata con diversi corsi di formazione.

Nel 2018, a diversi anni dall’inizio del successo, ha deciso, assieme a Claudio Casisa, di svelare la loro relazione sentimentale e di farlo in un modo molto particolare, ossia portando in teatro uno spettacolo dall’inequivocabile titolo Sì… Stiamo Insieme.