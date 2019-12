Alessia Marcuzzi incinta? Lei risponde su Instagram

editato in: da

Alessia Marcuzzi è incinta? Negli ultimi giorni un video postato su Instagram aveva creato il gossip, ma a rispondere ci ha pensato la diretta interessata. La showgirl è sposata da ben cinque anni con Paolo Calabresi Marconi e l’amore procede a gonfie vele.

47 anni e una lunga carriera in tv, la conduttrice è mamma di Tommaso e Mia. Il primogenito è nato dall’amore per Simone Inzaghi, mentre la piccola di casa è frutto della relazione con Francesco Facchinetti. L’uomo della sua vita però Alessia l’ha incontrato solo nel 2014 e l’ha sposato in gran segreto in Inghilterra.

Qualche tempo fa la showgirl romana aveva parlato della possibilità di avere un figlio da Paolo Calabresi Marconi. “I miei figli non sono ancora pronti – aveva spiegato a Maurizio Costanzo -. Sono attaccatissimi a me, aspetto che siano loro a farmi capire quando sarà il momento giusto. Paolo sarebbe un papà meraviglioso e vorrebbe tanto un figlio, ma è il primo a dirmi che dobbiamo aspettare che Mia e Tommy siano pronti. Anche se poi lo sapete che sono imprevedibile”.

Nel corso dell’ultima puntata delle Iene, la Marcuzzi era apparsa più radiosa del solito, con indosso un abito bianco e nero che sembrava nascondere sotto qualche forma. A Mattino Cinque, Federica Panicucci ha paventato l’ipotesi di una gravidanza della collega e l’arrivo del terzo figlio.

“Si parla di Alessia Marcuzzi. Ha un pancino un po’ sospetto. – ha spiegato –. Guardate, questo è un fermo immagine tratto da alcune storie sul suo Instagram. C’è questa rotondità che in molti hanno inteso come una possibile gravidanza. Alessia se stai guardando e vuoi intervenire ti aspettiamo. Ma è in dolce attesa?”

La Marcuzzi ha immediatamente replicato al gossip: “Non sono incinta! – ha chiarito la conduttrice su Instagram -. Il mio vestito era drappeggiato ed evidenziava un po’ la pancia”. Nessuna terza gravidanza dunque, ma solo un effetto ottico anche se, come ha chiarito lei stessa, la volontà di avere un altro figlio resta immutata.