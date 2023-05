Alessandra Mastronardi bella come non mai: il look casual-chic da copiare

Alessandra Mastronardi, attrice di grande talento e dallo stile impeccabile. Lo ha dimostrato più volte sui red carpet, ma anche una semplice passeggiata con lei può trasformarsi in una passerella a cielo aperto da cui trarre ispirazione. Accompagnata dalla mamma Rosaria, per l’occasione la bella Alessandra ha ripescato dal suo guardaroba pochi capi che, abbinati insieme, danno vita a un look casual-chic tutto da copiare, in un mix di comodità e stile di gran tendenza.

Il blazer a righe, must have della bella stagione

Se c’è un capo che mette d’accordo proprio tutti è il blazer, evergreen che ben si adatta a ogni stagione e diventa imprescindibile soprattutto in primavera. Se in origine la giacca era classica e tendenzialmente da uomo, oggi non manca nei guardaroba femminili e la varietà di colori, motivi e tessuti disponibili è tale che possiamo indossarla praticamente in ogni occasione, sia di giorno che per un evento di sera.

Fonte: IPA

E per una passeggiata sotto al sole con la mamma? Alessandra Mastronardi ci dà una bella dritta, con un blazer in una bellissima tonalità di marrone (il cachi) chiara ma decisa e – dettaglio imperdibile – rigorosamente a righe sottili ton sur ton sia orizzontali che verticali. Il modello è un doppiopetto che la splendida attrice ha deciso di indossare aperto, in modo da lasciar intravedere la T-shirt color crema e per evitare che la silhouette sembri troppo “ingessata”. Il tocco casual e sbarazzino perfetto per un’occasione informale.

I pantaloni balloon dalle vibes anni ’80

Il blazer è un capo evergreen, ma i pantaloni scelti dalla Mastronardi non sono certo da meno. Semplici, a vita alta con le tasche laterali e stretti alla caviglia, in una parola: balloon. Una tendenza che torna in auge direttamente dagli anni Ottanta e che è semplicemente perfetta per qualsiasi occasione. Il modello aderisce nei punti giusti, donando dinamicità all’insieme e riescono a conciliare sapientemente comodità ed eleganza.

Fonte: IPA

La bella Alessandra li ha indossati nella stessa tonalità crema della T-shirt, spezzando la monocromaticità del completo con un cintura in pelle pitonata color ruggine con fibbia dorata. Forse con le scarpe avrebbe potuto osare di più, ma gli stivaletti a punta in camoscio color tortora sembrano talmente comodi che vien voglia di indossarli.

La maxi bag marrone scuro e gli occhiali da sole vintage completano il look. Al resto ci pensa il sorriso raggiante dell’attrice, che sta vivendo un periodo d’oro.

Alessandra Mastronardi a spasso con mamma in attesa delle nozze

Per la Mastronardi questo è un momento importante ed è una gioia per gli occhi ammirarla in tutto il suo splendore, inseparabile dalla mamma Rosaria De Luca. Le due hanno un bellissimo rapporto e non stentiamo a crederlo: l’una al fianco dell’altra, si lasciano andare a sorrisi e gesti di pura complicità.

Una normale passeggiata mamma-figlia che – chissà – potrebbe esser stata l’occasione per parlare del grande evento: Alessandra Mastronardi ha annunciato le nozze con il fidanzato Gianpaolo Sannino, dopo quasi 17 anni di conoscenza e semplice amicizia. Il destino a volte ha in serbo per noi qualcosa di speciale e, a nostra insaputa, può sorprenderci. Mai avrebbero pensato di amarsi al punto di compiere il grande passo eppure sta accadendo. La cerimonia è in programma il prossimo luglio in Costiera Amalfitana e l’attrice è al settimo cielo (e si vede).