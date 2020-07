editato in: da

Adriana Volpe in costume su Instagram a 47 anni è splendida. La conduttrice ed ex star del GF Vip si è concessa un week end all’insegna del relax in un parco acquatico, mostrandosi più in forma che mai. Su Instagram, Adriana ha postato alcuni video in cui si diverte, fra scivoli e piscine, con un fisico invidiabile esaltato da un costume intero.

La presentatrice, tornata di recente in tv con Ogni Mattina, sembra decisa a lasciarsi alle spalle la lite con Giancarlo Magalli. La guerra fra i conduttore infatti è tutt’altro che conclusa e i due hanno scritto un nuovo capitolo della diatriba di recente, con uno scontro a distanza legato agli ascolti del programma di Tv 8. Tutto era iniziato qualche giorno fa quando la Volpe aveva dato vita a una scenetta simpatica nel corso di una puntata di Ogni Mattina con la complicità del collega Alessio Viola che compiva gli anni. “Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!”, aveva detto e ai telespettatori non era sfuggito il riferimento alla lite con Magalli avvenuta a I Fatti Vostri quando la showgirl aveva svelato la sua età.

“Ma che hai detto il numero? – aveva replicato Viola -. Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età…”. La gag non era piaciuta a Magalli che aveva attaccato l’ex collega su Facebook. “0,9% – aveva scritto prima di cancellare il post, riferendosi agli ascolti bassi dello show -. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”.

Nel corso di Ogni Mattina, Adriana aveva risposto: “Vorrei fare una replica a un messaggio, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto. In questo messaggio c’era un gesto che dice di stare zitta. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.