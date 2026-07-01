Victor Willis, le cause della morte del volto iconico dei Village People

Victor Willis, leader originale dei Village People e frontman dal 2017, si è spento a 75 anni. L'annuncio su Facebook

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Victor Willis

La disco music perde una delle sue voci più influenti. La notizia, battuta ufficialmente dai canali social della band, segna la fine di un’era per la musica mondiale: Victor Willis, storico frontman e leader dei Village People, si è spento martedì 30 giugno 2026 all’età di 75 anni, a causa di una breve e aggressiva malattia. Al di là dell’iconografia pop del poliziotto in uniforme, la scomparsa di Willis ci invita a una rilettura critica del suo ruolo come vero e proprio motore creativo di un progetto che ha ridefinito i confini della musica dance globale, non solo come mero interprete.

Nato a Dallas nel 1951, Willis si era formato artisticamente nel circuito dei cori gospel di San Francisco. Quella solida impostazione vocale e la naturale abilità nello stare sul palcoscenico con una presenza magnetica furono gli elementi principali che, nel 1977, catturarono l’attenzione dei produttori Jacques Morali e Henri Belolo. Quello che era nato come un ingaggio da turnista per la Ritchie Family si trasformò rapidamente nel nucleo fondativo di un innovativo concept group.

Dall’underground alle classifiche globali

Il primo, omonimo album del 1977 venne registrato da Victor Willis insieme a un ensemble di coristi professionisti. Il successo fu immediato: tracce come San Francisco (You’ve Got Me) e Fire Island intercettarono le sonorità emergenti dei club americani, traghettandole verso le classifiche internazionali.

Ma il contributo fondamentale di Willis è nella co-scrittura dei brani, dove mostrava gran parte della sua espressione artistica. Fino al suo disimpegno nel 1980, la sua firma è stata centrale nella concezione di inni generazionali come YMCA, Macho Man, In the Navy e Go West. Sotto la superficie di arrangiamenti ballabili e coreografie d’impatto, la scrittura di Willis ha codificato un immaginario visivo e sociale potente, che ha superato le barriere culturali dell’epoca per radicarsi permanentemente nella cultura di massa.

Le turbolenze e la ricostruzione artistica

Il distacco dai Village People aprì per l’artista una lunga fase di instabilità. Gli anni Ottanta e Novanta sono stati segnati da complesse vicende personali e giudiziarie, legate alla tossicodipendenza, che lo hanno progressivamente allontanato dai circuiti principali della discografia. Una parabola interrottasi positivamente nel 2007, anno in cui Willis ha completato un percorso di disintossicazione definitivo, riabilitando la propria immagine pubblica e professionale.

Il ritorno strategico è avvenuto nel 2017: riacquisiti i diritti e il ruolo di frontman originale, Willis ha ripreso la guida dei Village People, capitalizzando l’effetto nostalgia attraverso intensi tour mondiali che hanno dimostrato la tenuta transgenerazionale del repertorio. Con la sua morte, la storia della disco music perde una delle sue figure più importanti, un autore in grado di trasformare intuizioni nate nel circuito underground in fenomeni di portata planetaria.