Vasco Rossi, finisce la collaborazione con lo stage manager Diego Spagnoli: “Rapporti faticosi”

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IPA Vasco Rossi chiude la collaborazione con Diego Spagnoli

Dopo oltre quarant’anni trascorsi fianco a fianco sui palchi, Vasco Rossi e Diego Spagnoli si separano. Lo stage manager del cantante non prenderà parte al grande evento previsto a Roma nel 2027, in occasione dei cinquant’anni di musica del rocker.

A spiegare le ragioni di questa scelta è stato lo stesso Vasco, che ha raccontato come una discussione durante le prove abbia segnato il punto di arrivo di un rapporto diventato sempre più difficile.

Vasco Rossi racconta la rottura con Diego Spagnoli

È stato Vasco Rossi a fare chiarezza sulla fine della collaborazione con Diego Spagnoli, storico stage manager e presenza fondamentale nei suoi concerti.

In un messaggio condiviso sui social, il cantante ha espresso il proprio dispiacere per la decisione di Spagnoli di prendere una strada diversa, arrivata proprio mentre si avvicina un appuntamento importante: i suoi cinquant’anni di carriera musicale, da celebrare con dieci concerti a Roma nel giugno 2027.

“Mi dispiace per la decisione di Diego di lasciare questa avventura cominciata insieme più di quarant’anni fa”, ha scritto il rocker, ricordando il valore di un sodalizio professionale e umano durato decenni.

Vasco ha poi ringraziato il suo storico collaboratore per “la gioia, la professionalità e tutti questi anni insieme”, definendolo il suo “complice sul palco”. Una scelta, quella di averlo al proprio fianco fin dagli inizi, che aveva voluto personalmente.

Ma che cosa è successo tra i due? Vasco ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti chiarendo che dietro la separazione non c’è alcun mistero: “Lui non ve lo dirà mai ma ve lo dico io“.

Tutto sarebbe partito da una discussione durante le prove, avvenuta sul palco davanti ad altre due persone. “Ero nervoso e teso, ma non è una giustificazione. Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace”, ha spiegato.

Il cantante ha però voluto precisare che quell’episodio non sarebbe stato l’unico motivo della rottura. La discussione avrebbe rappresentato piuttosto il momento decisivo di una situazione che si trascinava da tempo: “Naturalmente si è trattato di una goccia che ha fatto traboccare un vaso. Erano anni che i rapporti tra noi erano diventati faticosi”.

Secondo il racconto di Vasco, Spagnoli ha portato a termine il tour prima di comunicargli le proprie ragioni dopo l’ultimo concerto, attraverso un video che il cantante ha definito “molto sgradevole”. Parole che restituiscono il dispiacere per la fine di un rapporto storico, proprio alla vigilia di un progetto destinato a segnare una tappa importante nella carriera del rocker.

Vasco ha comunque ribadito la volontà di andare avanti con i concerti romani, pur riconoscendo quanto sarà difficile fare a meno del suo collaboratore: “Naturalmente Diego non è sostituibile. […] Gli auguro tutto il bene del mondo, con affetto e gratitudine”.

Diego Spagnoli aveva confermato l’addio con un video

La decisione di lasciare il tour era già stata confermata dallo stesso Diego Spagnoli, che aveva scelto di rivolgersi direttamente al pubblico attraverso un video. Nel suo messaggio, lo stage manager aveva chiarito subito un punto: la rinuncia alla partecipazione all’evento previsto a Roma nel 2027 è stata una sua scelta personale, senza imposizioni da parte di altre figure coinvolte nell’organizzazione.

“Non c’è nessun altro all’infuori di me che abbia deciso di non partecipare al prossimo evento previsto a Roma nel 2027”, aveva dichiarato, invitando chi lo seguiva a non cercare responsabilità altrove. E aveva insistito: “Come ho già ribadito, non cercate la colpa negli altri. Nessun direttore artistico o vertice ha deciso la mia rinuncia!”.

Nel video, Spagnoli aveva anche augurato a chi avrebbe lavorato all’evento e al pubblico un’esperienza positiva, riconoscendo quanto gli anni trascorsi su quel palco gli avessero insegnato. Come detto da Vasco, però, non aveva però approfondito le ragioni della decisione, lasciando senza una spiegazione completa la fine di una collaborazione così longeva.