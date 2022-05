Valentina Pace di “Un posto al sole” si sposa: che fine ha fatto e chi è il suo futuro marito

Il suo volto ha dato forma a uno dei personaggi più noti e amati della soap opera Un posto al sole, ma non solo: Valentina Pace è un’attrice che ha preso parte a diversi progetti per la televisione. Ora però si prepara a un passo speciale, che nulla ha a che vedere con il mondo dello spettacolo, ma che la vedrà trasformare in realtà un sogno. Infatti ha annunciato che presto convolerà a nozze con il compagno: l’imprenditore Stefano Moruzzi.

Valentina Pace, che fine ha fatto l’attrice

Per tantissimi anni Valentina Pace ha dato il volto e portato sullo schermo Elena Giordano, personaggio della longeva soap opera italiana Un posto al sole, ma nel suo curriculum non mancano anche tanti altri progetti. Al momento è ferma da qualche tempo, infatti si sta dedicando alla famiglia: la prima figlia Alice e la secondogenita, avuta dal compagno e futuro marito Stefano Moruzzi.

Classe 1977, la sua carriera è iniziata molto presto con la vittoria della fascia Miss Cinema durante Miss Italia 1995. I primi anni si è dedicata ai fotoromanzi, ma non solo: come non ricordarla nel ruolo di Ballerina di Siviglia nel programma tv Macao condotto da Alba Parietti? Nel frattempo si è dedicata allo studio della recitazione e nel 1999 è arrivata a recitare nella miniserie televisiva Morte di una ragazza per bene. Poi è stata la volta di Giochi Pericolosi l’anno successivo. Nel corso della sua carriera non manca il cinema: ha lavorato – ad esempio – in Prigionieri di un incubo e in South Kensington. Oltre a Un posto al sole, dove ha recitato per diversi anni, ha fatto parte del cast di Un posto al sole estate, di Carabinieri e di La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Tra gli ultimi progetti la serie tv Provaci ancora prof! e anche la pubblicità.

Valentina Pace il matrimonio imminente e il futuro marito

Valentina Pace ha raccontato del matrimonio imminente a Di Più: l’attrice infatti convolerà a nozze questa estate: data fissata il 12 luglio. Un matrimonio speciale che la vedrà dire di sì a quello che è l’uomo che le sta accanto già da sette anni e da cui ha avuto la seconda figlia, la piccola Matilde di tre anni. L’attrice è mamma anche di Alice, di 12 anni. E saranno proprio loro, a quanto pare, a fare da damigelle alla mamma nel giorno più speciale. Tra i presenti anche un altro importante membro della famiglia: il bassotto. Un altro dettaglio delle nozze, che l’attrice ha confessato a Di Più, la location: una villa a Roma.

Nell’attesa di vederla in abito da sposa, Valentina ha espresso al settimanale tutta la sua grande felicità del periodo. Con il futuro marito si sono conosciuti nel centro sportivo che frequentano entrambi, dopo un corteggiamento serrato da parte di lui l’attrice ha deciso e ha ceduto. Mai scelta fu più giusta dal momento che insieme sono felicissimi e che nel corso della relazione hanno compiuto passi importanti: a partire dalla nascita della figlia fino al sì imminente. Inizialmente con un matrimonio civile, per poi rinnovare anche con rito religioso.