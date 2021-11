U&D: Sara mollata da Biagio, ma a guadagnarci è lei

Uomini e Donne, 25 anni dopo: i protagonisti

L’amore va e viene, ma la dignità resta: questo è ciò che dovremmo sempre ricordare, e che a Uomini e Donne ogni tanto sembra sfuggire di mente a molte persone. Sara ci è caduta con entrambe le scarpe, rincorrendo per ben tre volte Biagio. Ma questa volta, dopo l’ennesimo due di picche, ha deciso di alzare la testa e reagire, stanca di essere illusa. Ed è proprio quello che volevamo vedere, una donna che non ha nulla da chiedere e che riprende in mano la propria dignità.

U&D, Biagio bacia Sara e poi la lascia

Biagio è senza dubbio uno dei cavalieri più chiacchierati del momento, e non in senso positivo. Avevamo iniziato a guardarlo con sospetto già la volta scorsa, quando in centro studio si è messo a fare i conti (letteralmente!) di tutto ciò che ha speso per invitare fuori le sue dame. Nulla a che vedere con il femminismo: sappiamo bene che l’uguaglianza tra uomo e donna passa anche dal pagare tranquillamente la propria parte al ristorante, ma ciò non toglie che aver piacere ad invitare fuori una persona non debba poi trasformarsi in un’occasione per recriminare i soldi spesi.

Insomma, Biagio ci era un po’ scaduto tirando fuori questioni così veniali (e venali) quando si dovrebbe parlare di ben altro, ma gli avevamo concesso il beneficio del dubbio. Magari si trattava solo di un piccolo sfogo. Tuttavia, in quest’ultima puntata di Uomini e Donne si è comportato in maniera davvero spiacevole nei confronti di Sara. Proprio lei, che nel corso delle settimane lo ha sempre difeso contro tutti, mostrandosi palesemente innamorata e – ahinoi – pronta anche a calpestare la sua dignità per cercare di conquistarlo.

Nonostante lui fosse già stato chiaro nel non provare sentimenti per Sara, l’ha voluta vedere ancora una volta per capire se tra di loro poteva scoccare la scintilla. Stando al suo racconto, Biagio le ha insistentemente chiesto di incontrarsi a colazione, dove lui le ha rubato un bacio (al quale la dama non ha saputo resistere, essendo ancora molto presa). Ma in studio ha voluto chiudere definitivamente i rapporti: “Ti voglio bene, ho provato in tutte le maniere ma non riesco ad andare oltre. Sei una persona bella, ma non riesco a vederti più che un’amica”.

Sara, la riconquista della propria dignità

Biagio, ammettendo di aver insistito oltremodo solo per poter capire davvero cosa voleva da Sara, non si è certo dimostrato un cavaliere premuroso e rispettoso dei sentimenti degli altri. Sapeva benissimo che lei era innamorata, e l’ha solamente illusa. Il bacio, poi, è stata la ciliegina sulla torta: impossibile non pensare che l’abbia fatto solo per “sperimentare”, tralasciando quanto tutto ciò debba aver fatto soffrire la dama. E, tra le invettive di Tina Cipollari che non si è risparmiata nei confronti dell’uomo e le accuse di Ida, che si è sempre schierata dalla parte di Biagio, finalmente Sara ha aperto gli occhi.

Basta farsi calpestare da una persona che non ha interesse per lei, ora è giunto il suo momento di risollevare il mento e chiudersi questa porta alle spalle. “Per te ho messo da parte l’orgoglio e il carattere, una cosa che non ho mai fatto per nessuno. E allora rispettami. Ti ho difeso a spada tratta, ora non ti credo più e non aspettarti che ti difenda ancora. Adesso basta” – ha detto Sara, per poi alzarsi e tornare al suo posto. In un istante, si è ripresa la propria dignità e ha fatto ammenda con se stessa per aver ceduto alle illusioni di un uomo che, come ormai è palese, non meritava il suo amore.