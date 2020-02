Uomini e Donne, lutto per Raffaella Mennoia: morto il padre

editato in: da

È con un dolore profondissimo che si sta confrontando Raffaella Mennoia, autrice di Uomini & Donne. Il braccio destro di Maria De Filippi, fidata consigliera e amica, ha infatti perso il padre dopo una lunga malattia.

Nell’estate del 2019 l’autrice del dating show, in un momento di tumulto a seguito delle polemiche con Mario Serpa, aveva spiegato per mezzo di alcune Instagram Stories che nella sua vita c’erano degli accadimenti molto più gravi e importanti cui doveva pensare.

Per un periodo, poi, era quasi scomparsa dai social. Poi, dopo qualche tempo, sempre su Instagram aveva detto: “Sono assente sui social, me lo state dicendo in tanti. Ma ecco, c’è mio padre che sta male. Va beh insomma, ragazzi, è la vita. Ma è difficile, non voglio angosciarvi con i miei problemi personali”.

Nel mese di ottobre, in seguito alle tante richieste e all’affetto dei fan, che volevano saperne di più, ha poi dichiarato dapprima che le condizioni del padre non erano migliorate e poi, qualche settimana dopo, che purtroppo erano addirittura peggiorate.

Le ultime notizie si erano avute a novembre quando, con il cuore spezzato, l’autrice di Uomini & Donne aveva rivelato che il padre era stato spostato all’ospedale di Tor Vergata. Ieri, infine, il drammatico annuncio con un post su Instagram:

Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo “VOGLIO PAPÀ” adesso come allora ripeto la stessa frase..Spero ci incontreremo in altri mondi ciao Papà la tua Gypsy

Al suo dolore si è unito quello delle persone che hanno lavorato con lei e che l’hanno sempre supportata: tra i commenti al post compaiono quelli di Gianni Sperti, Sabrina Ghio, Giulia De Lellis e Filippo Bisciglia.

La perdita di un padre è paragonabile a un ago perennemente conficcato nel cuore. Il dolore si allontana, ma non si attenua. Ed è proprio questa sensazione che Raffaella comunica con il suo post su Instagram: come tutte le figlie che perdono una figura di riferimento, l’autrice di Uomini e Donne gli porge l’ultimo saluto, condividendo con chi la ama tutta la tristezza per questa scomparsa.