Ultimo fidanzato con Jacqueline Luna: la presunta reazione di Heather Parisi

Heather Parisi, la figlia Jacqueline è splendida: la somiglianza è impressionante

Roberto Alessi svela la presunta reazione di Heather Parisi dopo aver scoperto l’amore fra la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo. La giovanissima attrice e il cantante romano infatti sono usciti allo scoperto, svelando su Instagram di essere innamorati.

All’anagrafe Niccolò Moriconi, Ultimo ha conquistato il cuore di Jacqueline Luna, secondogenita della Parisi, frutto del suo amore per Giovanni Di Giacomo, noto ortopedico a cui è stata legata in passato. Da sempre molto riservata e lontana dai riflettori, la figlia di Heather non ha rilasciato interviste sulla vicenda, ma nelle foto postate su Instagram sembra molto felice e serena.

La Parisi oggi vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin da cui ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan. In passato la showgirl ha vissuto altri due amori importanti che gli hanno regalato due figlie. Dall’ex marito Giorgio Manenti ha avuto la primogenita Rebecca Jewel, mentre dal legame con Giovanni Di Giacomo è nata Jacqueline Luna.

“La mamma non si è espressa, pare, sul loro amore – ha spiegato Alessi, parlando della love story fra Ultimo e Jacqueline -. Lui è un cantautore amatissimo, due Sanremo fa ha cantato I tuoi particolari, e anche se si chiama Ultimo è tra i primi a essere trasmesso ovunque. Si amano alla follia, e lei, più che laconica di solito, posta foto e dediche sul suo Instagram: quando un amore è grande lo si annuncia”.

Biondissima e bella come la sua mamma, Jacqueline Luna si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti dove studia recitazione. L’incontro con Ultimo sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni e da allora i due non si sarebbero più lasciati. Il cantante romano è reduce dall’addio a Federica Lelli a cui in passato aveva dedicato diverse canzoni. “Ho perso l’amore per colpa degli impegni – aveva confessato tempo fa, parlando della sua vita sentimentale -, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita. […] Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”.