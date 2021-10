Toni Santagata dalla Bortone: l’immenso dolore per la perdita del figlio

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Toni Santagata, 86 anni, è arrivato al cospetto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, con la sua chitarra portando una ventata di allegria. Gli attimi di spensieratezza, però, hanno lasciato ben presto spazio a momenti dove a prevalere, invece, è stata la malinconia per via di un racconto che il cantautore ha portato avanti con le lacrime agli occhi: quello sulla scomparsa di suo figlio Francesco Saverio, venuto a mancare improvvisamente nell’agosto del 2020.

Toni Santagata, il dolore per la perdita di Francesco Saverio

La passione per la musica è ciò che ha accompagnato per tutta la vita Toni Santagata, fin da quando era poco più di un bambino ad oggi. E, anche ora che nella sua vita c’è un profondo dolore, non ha alcuna intenzione di smettere di cantare e di diffondere allegria.

Quello che nasconde dietro il sorriso, però, è un enorme lutto, il più difficile da elaborare. Nell’agosto del 2020 è venuto improvvisamente a mancare suo figlio, Francesco Saverio, che aveva solo 50 anni. La vita, insomma, ha donato molto a Toni Santagata, che ha potuto far della sua passione il suo lavoro, ma gli ha anche tolto la cosa più preziosa che aveva.

A raccontarlo, tenendo la mano a Serena Bortone, senza nascondere gli occhi lucidi e il groppo in gola, proprio Toni, che si è fatto coraggio per ricordare quanto il figlio sia stato speciale e quanto, poco prima di morire, si sia preso amorevolmente cura di lui. Proprio nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria il cantautore ha infatti subito una difficile operazione e, al suo fianco, c’è stato instancabilmente Francesco Saverio.

Mio figlio – ha affermato Toni Santagata – non mi ha mai fatto capire se aveva qualcosa. Francesco forse sapeva, ma io non mai saputo niente. Mio figlio è stato un uomo straordinario, distribuiva idee a tutti.

Poi il giorno in cui Francesco è stato trasportato in ospedale, indelebile ormai nella memoria di Santagata: “Se ne è andato e non è più tornato”. Per il figlio, però, continua a diffondere allegria perché non ha dubbi che lui avrebbe voluto così.

Toni Santagata, l’amore della moglie Giovanna

Ad affrontare questo lutto, Toni non è solo. Al suo fianco la moglie Giovanna, con la quale ha condiviso tutti i momenti della sua vita, quelli più belli e quelli più brutti. La donna, per sostenere il marito, ha deciso di fargli una sorpresa, registrando un video in cui si è lasciata andare a parole che infondono forza e speranza:

Io ci sono sempre anche quando tu non te l’aspetti. Sono 54 anni che io sono sempre con te. L’amore ci aiuta ad andare avanti. […] Ci sono ancora cose belle.

E Toni e Giovanna hanno trovato un motivo più che valido per continuare a sorridere nonostante il dolore che mai potranno cancellare. Si tratta non solo l’amore profondo e innegabile che provano l’uno per l’altro, ma anche quello per i loro nipoti. Dallo studio di Serena Bortone, hanno così dato un insegnamento a tutti: anche nei momenti più bui, si può trovare un valido motivo per vivere con il sorriso sul volto.