Zorzi e Stanzani, le dediche su Instagram per il primo anno d’amore (con foto inedita)

Una relazione importante, è quello che unisce Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che celebrano il loro primo anno d’amore, non solo condividendo e dedicandosi parole d’amore importanti, ma anche mostrando ai fan una foto inedita scattata quasi un mese dopo l’inizio della loro love story.

Un amore nato quando Zorzi è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip e mentre Stanzani era un concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Zorzi e Stanzani, la coppia celebra il primo anniversario

Parole dolcissime, piene di sentimento, che raccontano di un amore grande e importante: Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono scambiati dediche speciali in occasione del primo anniversario di coppia. La loro relazione è nata un anno fa e in tutto questo tempo il loro sentimento è cresciuto sempre di più, come emerge da quanto hanno svelato sui rispettivi account Instagram.

Tommaso Zorzi sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto inedito, una foto che risale agli albori della loro relazione. Una polaroid con una data impressa a pennarello sopra, che li ritrae scambiarsi un tenero bacio. “Questa foto l’abbiamo scattata poco dopo esserci fidanzati – ha scritto l’inflencer e conduttore – (poi ci ha pensato Nicola a tentare di distruggerla) e da quel giorno non è cambiato nulla. Mi hai reso così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio”. Sotto lo scatto si può leggere la data e l’ora in cui i due sono stati immortalati: “02/06/21, 21:59”. Tantissimi i like e i commenti, tra cui quello di Stefania Orlando, che insieme a Zorzi ha condiviso l’avventura del Grande Fratello. Lei ha scritto: “Auguri siete una coppia meravigliosa”, ma sono stati in tantissimi, tra vip e fan, a volersi congratulare per questo traguardo importante.

Dolcissimi anche gli auguri di Tommaso Stanzani, il ballerino ha condiviso un altro loro bacio e lo ha accompagnato con una dedica speciale: “Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro – si legge a corredo della foto sul suo profilo Instagram – . Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla. Ti amo”.

Parole bellissime, che hanno toccato il cuore dei tantissimi fan della coppia.

Zorzi e Stanzani, la loro storia d’amore

La loro storia d’amore è nata un anno fa, entrambi sono stati molto riservati a riguardo proteggendo la relazione dai gossip. Ne hanno parlato pubblicamente solamente dopo sei mesi, nel corso di un’intervista di coppia rilasciata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin avevano raccontato che a fare il primo passo era stato Zorzi, mentre l’ex ballerino di Amici inizialmente era più bloccato: “Avevo un po’ paura per il fatto che lui fosse un personaggio tanto conosciuto. Un po’ di ansia c’era, ma appena l’ho visto si è subito presentato bene”.

Da allora è passato un anno e la loro storia è più solida e bella che mai, come raccontano le parole speciali che si sono dedicati sui social, frasi che sono lo specchio di un grande amore.