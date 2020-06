Chi è Tiziana, la figlia di Pippo Baudo

editato in: da

Tiziana Baudo è la seconda figlia di Pippo, tra gli uomini simbolo della storia della televisione italiana. Nata nel 1970, è frutto del matrimonio tra il presentatore e la sua prima moglie Angela Lippi (Baudo si è poi sposato in seconde nozze con Katia Ricciarelli). Come sopra accennato, Tiziana Baudo è la secondogenita del grande conduttore. Pippo Baudo, infatti, nel 1962 è diventato padre per la prima volta di Alessandro, riconosciuto solo nel 1996.

Tornando a Tiziana, ricordiamo che è molto legata a entrambi i genitori. Nel corso di un’intervista rilasciata nel 2010 alla testata Quotidiano.net, ha confidato che Pippo Baudo e Angela Lippi sono le sue colonne portanti. Sempre in questa occasione, ha svelato che tra Baudo e la ex moglie c’è uno splendido rapporto.

Nell’anno sopra ricordato, Tiziana Baudo è diventata mamma dei gemelli Nicholas e Nicole, avuti dal marito Mirko Mengozzi, celebre speaker radiofonico e voce ufficiale dell’Inter sposato nel 2009 con un rito celebrato nella medesima chiesa che, tanti anni prima, aveva visto Pippo Baudo e Angela convolare a nozze.

Che lavoro fa la figlia dell’uomo che ha presentato ben 13 volte il Festival di Sanremo (è stato alla guida anche di Sanremo Giovani)? In passato, Tiziana ha lavorato fianco a fianco con il celebre padre, pigmalione di tantissime grandi donne della tv, nelle vesti di sua segretaria e assistente. Oggi come oggi, invece, Tiziana Baudo è attiva nel mondo delle pr e dell’organizzazione di eventi e ha alle spalle collaborazioni illustri, come per esempio quella con RTL. Inoltre, la secondogenita del grandissimo Pippo, che spegne 84 candeline il 7 giugno, si occupa di gestire il booking ospiti di diverse trasmissioni televisive.

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, ha detto di essersi volutamente ritagliata un ruolo creativo dietro le quinte. Non presente sui social – a differenza del padre, che all’età di 82 anni è sbarcato su Instagram – Tiziana Baudo è molto riservata e difficilmente fa parlare di sé nell’ambito del gossip.

Amante dei tatuaggi, come da lei stessa specificato ha valorizzato molto il periodo di lavoro assieme al padre, cercando di apprendere il più possibile. Archiviata questa esperienza, ha iniziato a tracciare la sua strada professionale prima in campo discografico e, successivamente, nel mondo della radio e della tv. Come tutti sanno, quest’ultimo settore deve tantissimo alla professionalità di suo padre, da lei descritto come un uomo di grande spessore culturale.