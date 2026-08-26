Immortale Tim Curry, i ruoli più iconici da It a The Rocky Horror Picture Show

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tim Curry in The Rocky Horror Picture Show

Il mondo del cinema dice addio a Tim Curry, leggendario attore britannico che è entrato nella storia con personaggi eccezionali, come il dottor Frank-N-Furter del cult The Rocky Horror Picture Show e il cattivissimo Pennywise in It. Morto all’età di 80 anni, Tim Curry ci ha lasciato in eredità personaggi che hanno ispirato e cambiato la cultura pop e la storia del cinema.

Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show (1975)

The Rocky Horror Picture Show resta senza dubbio il film più iconico che ha visto come protagonista Tim Curry. È il 1975 quando il ruolo del dolce travestito proveniente dalla Transilvania lo consacra al grande pubblico, regalandogli un personaggio che resterà iconico nella cultura pop e nell’intera storia del musical al cinema.

Tim Curry cura il personaggio di Frank-N-Furter, costruendolo un pezzo dopo l’altro, prendendo spunto anche dalla sua lunghissima esperienza a teatro, fra Londra e Broadway. Un lavoro lunghissimo e un segreto che regalerà al cinema una figura indimenticabile, entrata nell’immaginario queer nel grande schermo.

Pennywise il Clown Danzante in It (1990)

Inquietante, teatrale, macabro e grottesco, Pennywise ha terrorizzato intere generazioni grazie all’interpretazione straordinaria di Tim Curry. Nel 1990 la miniserie tratta dal romanzo di Stephen King arriva in televisione, segnando per sempre l’immaginario horror grazie ad un protagonista beffardo e spaventoso, che alterna un tono giocoso ad una ferocia senza pari.

Signore delle Tenebre in Legend (1985)

Nel film di Ridley Scott diretto da Ridley Scott, Tim Curry veste i panni del Signore delle Tenebre. Difficile riconoscerlo, perché nella pellicola indossa un trucco prostetico creato da Rob Bottin. Una maschera con corna e pelle rossa a cui Tim Curry darà vita in modo eccezionale grazie a movimenti del corpo e una voce profondissima.

Wadsworth in Signori, il delitto è servito (1985)

Sempre nel 1985 esce Signori, il delitto è servito, una commedia mystery, divenuta cult, ispirata al famoso gioco da tavolo Cluedo. Il suo è un personaggio centrale che deve guidare gli stesso spettatori attraverso i colpi di scena e la trama sempre più intrecciata. La sua è una recitazione brillante che ricalca il teatro britannico.

Long John Silver ne I Muppet nell’isola del tesoro (1996)

Ne I Muppet nell’isola del tesoro, film iconico degli anni Novanta, Tim Curry presta il volto a Long John Silver. Un personaggio che l’attore costruisce conservando alcuni tratti regalati da Robert Louis Stevenson, uniti ad un tono ironico, adatto alle famiglie.

Hector, il concierge del Plaza, in Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992)

Chi ha visto Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York si ricorderà di Tim Curry come del concierge dell’hotel Plaza. L’antagonista, piuttosto buffo, di Kevin McCallister. Nel film il ruolo è secondario, ma Tim Curry riesce a renderlo iconico, costruendo una figura rigida e sospettosa, che diventerà protagonista di tantissime scene comiche.

Rooster Hannigan in Annie (1982)

Tim Curry è uno dei volti del cast di Annie, l’adattamento cinematografico del famosissimo musical di John Huston. Nella pellicola veste i panni di Rooster Hannigan, truffatore e fratello di Miss Hannigan. Nel film Curry svela tutto il suo talento come cantante e ballerino, donando un tocco di scanzonata simpatia al suo personaggio.

Cardinale Richelieu ne I tre moschettieri (1993)

Nella trasposizione del noto romanzo di Alexandre Dumas, Tim Curry interpreta lo scaltro Cardinale Richelieu, l’antagonista dei quattro moschettieri. Elegante, freddo e calcolatore, l’attore costruisce il villain perfetto, rendendolo memorabile.