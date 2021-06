Thelma & Louise 30 anni dopo, Susan Sarandon e Geena Davis di nuovo insieme

editato in: da

Geena Davis compie gli anni, i film, i premi e gli amori dell’attrice da Oscar

Sono passati 30 anni da quando le leggendarie Thelma e Louise, strette mano nella mano, si sono gettate nel Grand Canyon a bordo di una Ford Thunderbird verso la libertà: è una delle scene cinematografiche più famose di sempre, diventata simbolo di tenacia, emancipazione femminile e amicizia senza confini.

Susan Sarandon e Geena Davis sono salite di nuovo a bordo di una decappottabile blu per festeggiare l’anniversario del film che le ha rese due donne icone del cinema. Il tempo sembra essersi fermato e gli scatti della reunion, (pubblicati su Instagram dalla stessa Davis) hanno fatto il giro del mondo.

L’evento speciale ha avuto luogo a Los Angeles, proprio per celebrare 30 anni da quel mitico film: è stato allestito una sorta di drive in dove le attrici hanno potuto riguardare il film che le ha rese famose. Oggi Geena Davis ha 65 anni, Susan Sarandon 75. Entrambe hanno avuto una meravigliosa carriera nel cinema ed è bello sapere che la Sarandon è diventata anche ambasciatrice dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura. Una di quelle donne che definiremmo senza dubbio con la D maiuscola, la “Louise” che in tanti vorrebbero come amica.

Vederle insieme, abbracciate ancora una volta a bordo di quell’auto ha rievocato vecchi ricordi. Il film, nel 1992 vinse anche un Oscar proprio come migliore sceneggiatura: la storia, semplice ma allo stesso tempo intensa, racconta la vita e l’amarezza di due amiche costrette a scappare dopo aver ucciso l’uomo che aveva tentato di abusare di una delle due.

La fuga rocambolesca e l’inseguimento con la polizia costantemente sulle loro tracce, sono il tipo di immagini che conosce anche chi, magari, il film non l’ha visto per intero. Per i più attenti e appassionati bisogna ricordare che nella pellicola appare anche un giovanissimo Brad Pitt alle prese con i primi ingaggi da attore a Hollywood: in Thelma & Louise, l’attore ricopre il ruolo di un cowboy bello e dannato che riesce a raggirare e derubare una delle due amiche.

Insomma, si tratta di uno di quei film che vale la pena guardare e, perché no, riguardare almeno una volta nella vita. Perché tutti in fondo abbiamo sognato un’amicizia in grado di salvarci dal baratro, di tirarci fuori dal nostro guscio, e capace di rimanere al nostro fianco nonostante le avversità, costi quel che costi.